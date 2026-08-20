雄安新区空天信息和卫星互联网产业实现全流程闭环 太空中多了一颗“雄安星”

人民日报 2026-08-20 10:16:13

雄安卫星共享测试中心KM6真空热试验系统。记者 孙亚慧摄

生产“雄安一号”卫星的首条智能生产线。鸿擎科技供图

一颗从雄安出发的“星”，成功奔赴太空！

8月19日7时45分，“鸿鹄03星”，又名“雄安一号”，搭乘朱雀三号重复使用遥二运载火箭于东风商业航天创新试验区成功发射入轨。

雄安新区科创中心中试基地，鸿擎科技卫星智能运管中心，“雄安一号”卫星遥测信号出现在显示大屏上，工作人员发出一阵欢呼。

这是河北雄安新区首颗在轨卫星，集成氩工质电推进系统、“主动流体回路+可展开辐射器”热控方案等数十项先进技术。

“雄安一号”卫星的成功入轨，标志着雄安新区空天信息和卫星互联网产业实现从“研发制造”到“在轨应用”的全流程闭环。这颗徜徉太空的星，照见了一条链，也照亮了一座城。

“离链主近些，产品的迭代也快些”

央企带头，要素加快集聚

空天信息和卫星互联网，几年前在雄安还是新鲜的概念。2021年，中国卫星网络集团有限公司在雄安注册成立。2024年10月，中国星网正式迁驻雄安新区。作为首家落户雄安的央企总部，这家承担我国空天信息和卫星互联网发展重任的“链主”一落地，便释放出头雁效应。

“星网在这儿，我们就来这儿。离链主近些，产品的迭代也快些。”芯联新（河北雄安）科技有限公司董事长陈伟曾在中国科学院半导体研究所深耕10余年，瞄准产业发展先机，2023年他带队来到雄安，主攻卫星激光通信核心零部件——激光器、放大器和通信模组的研发与生产。

围绕龙头企业布局产业发展，2024年初，雄安新区商业航天和卫星互联网工作专班成立。2024年5月，《雄安新区卫星互联网和商业航天产业发展工作方案》印发。2024年11月，中国空天信息和卫星互联网创新联盟在雄安正式揭牌成立。

“链主”引领，联盟搭桥，专班推进，政策指引。如今，像芯联新这样“奔赴”雄安的企业不在少数。

雄安科创中心中试基地，蓝箭鸿擎（雄安）空间科技有限公司卫星智能制造车间内，技术人员正在调试智能生产线的视觉识别系统。眼下，鸿擎科技正聚力应用人工智能等新技术，持续提升产线效能、降低制造成本。

产业平台建设也同步跟进。中试基地二期，卫星共享智造中心和卫星共享测试中心已完成设备安装调试，正在开展全系统带载验收工作。不远处，卫星超级工厂和商业卫星总装配套基地也在抓紧建设中。

“今年年底，这些产业平台投用后，雄安将具备年产300颗卫星的能力。”雄安新区工信科技数据局相关负责人介绍，“雄安新区将空天信息和卫星互联网产业作为重点部署的第一条产业链，加速构建以疏解央企带动为特征的现代化产业体系，创条件、搭平台、造场景、给政策、营环境、优服务，推动更多企业集聚发展，打造国家商业航天和卫星互联网产业重要策源地、低轨星座建设核心供给地。”

央企带头，空天信息领域各类创新要素加快集聚。空天信息上下游企业69家、创新平台9个……“做好空天，就到雄安”逐步成为行业共识。

“没有后顾之忧，可以心无旁骛搞研发”

政策支持，坚定企业信心

陈伟到雄安创业时，这里的空天信息和卫星互联网产业才刚起步，产业基础薄弱。但是，新区清晰长远的产业布局、贴心的人才政策、全周期的企业服务，给了他信心。

“新区提供厂房支持，装修只花4个月，科技专项主动找上门来。”令陈伟印象深刻的还有中试基地的建设和配套，“一头连着创新，一头连着产业，上下游企业集聚发展，未来平台资源还会越来越多。”

如今，团队的研发人员占比超70%。去年夏天，陈伟带着项目参加“雄才杯”创新创业大赛，获特等奖。集聚效应也逐步显现，“不少企业找到我，公司订单不断。”陈伟说。

“雄安一号”卫星下线以来，鸿擎科技的科研团队一头扎进中试基地，开展大型环境试验、专项单机测试、整星电性能与飞行等三大类上千项地面试验。“试验反复、耗时长，但我们就想一心一意做好这件事。”如今，“雄安一号”卫星成功发射入轨，鸿擎科技雄安中试中心经理孙德智又带着团队投入到新的研发中。

完善的政策、温暖的服务守护着来到雄安的人。

看人才政策，“雄才十六条”涵盖住房保障、生活补贴、子女教育等各类保障；看产业支持，科技创新专项为卫星研发、产业落地注入资金活水；“雄才杯”、雄安未来之城场景汇等赛事平台，为创新团队提供广阔舞台……吸引着不少年轻研发力量来到雄安。

“公司落地雄安后，应届生我们就招了40多人。”孙德智介绍，“没有后顾之忧，可以心无旁骛搞研发。”去年，公司近10人申领了雄才卡，享受着住房保障、生活补贴、免费公交等全方位的服务。

河北雄安未来宇航科技有限公司空间飞行器总装集成测试工厂正加紧装修，预计年内建成投产。“相关支持政策有力，给我们的未来发展注入一针强心剂。”公司副总经理白俊标满怀期待。

政策支持、服务托举，一场场奔赴在这里变成了一次次同频共振的成长。

“卫星互联网技术带来‘从天到地’的变化”

场景拓展，惠及千家万户

雄安新区启动区智慧工地，压路机、摊铺机等工程装备搭载北斗定位系统自动规划行进路线、自主调整作业节奏，定位误差控制在厘米级。

白洋淀，华北平原最大的淡水湖。安新县区域内，24个乡村旅游码头，1500余艘船舶，全部布设北斗独立终端。依托北斗高精度定位，实现船舶动态全程监控、水上文旅智慧调度。一船一终端、一屏管全域，守护着水乡安宁。

作为国家北斗规模应用试点城市，雄安正推动空天信息赋能城市建设，加快推进“北斗+”场景应用。

驱车行驶在容东片区文营东路上，车辆转弯驶入地下停车场，手机导航界面随之切换，地面道路图景转为精细的地下空间地图，车位、通道一目了然。“在地下停车场也能精准导航。”北京邮电大学教授、雄安空天信息研究院副院长路兆铭介绍，这款由团队研发出的新导航系统实现了地上地下导航闭环。

长久以来，墙体、楼板遮挡使得北斗信号难以穿透，地下空间高精度定位成为行业难题。路兆铭带着团队来到雄安地下空间开发现场，自主研发“北斗+5G室分”地下定位导航系统，配套搭建北斗地下空间一网统管平台，化解地下空间出行难题，优化地上空间规划布局。

如今，“卫星互联网+北斗”已在雄安地下空间、智慧工地、低空经济等场景应用。

不只是北斗，越来越多空天信息技术在雄安落地应用。

最近，芯联新的研发团队正联合新区的载荷企业，计划将激光通信从“天上”拉到“地面”——白洋淀岛屿众多且分散，岛屿间难以铺设光纤，他们架起激光链路，替代光纤，传输距离可达10公里。

“卫星互联网技术带来‘从天到地’的变化。”陈伟说，未来，团队将持续攻坚超高速激光通信技术，同时不断开拓多元应用场景，让卫星互联网技术惠及千家万户。

从苍穹之上的卫星研发，到广袤大地的场景落地，一群追光逐星的雄安人，正奋力搭建起连通星河与大地的桥梁。

来 源：人民日报

原标题： 雄安新区空天信息和卫星互联网产业实现全流程闭环 太空中多了一颗“雄安星”

记者 邵玉姿

本文转自：温州新闻网 66wz.com