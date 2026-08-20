潮新闻 2026-08-20 10:30:00

“孩子的入学问题顺利解决，工作没有后顾之忧了！”这两天，来自嘉兴的潘文斌正忙着给女儿准备开学要用的学习用品。

“孩子的入学问题顺利解决，工作没有后顾之忧了！”这两天，来自嘉兴的潘文斌正忙着给女儿准备开学要用的学习用品。在乐清务工多年，如今可以将孩子带在身边学习生活，他说这得益于乐清“零门槛、同待遇”的随迁子女入学政策。

解决好随迁子女就近入学这一“关键小事”，是乐清推进教育公平、彰显城市温度的重要工作之一。近年来，乐清聚焦“一米高度看城市”，用一系列实招破壁垒，构建了“零门槛、全阳光、有梯度”的无忧入学政策体系。例如，率全省之先发布《来了，就是乐清人》暖心通告，挖潜增容学位6210个，首创凭身份证“秒批”入转学机制，对随迁子女应招尽招、应转尽转，为农民工随迁子女100%提供公办学位。同时，出台积分入学制度，实现线上办理、动态更新、结果公示，保障学位分配公平公正。

记者从乐清市教育局了解到，今年秋季，全市义务教育在校生达16.2万人，其中随迁子女占比超三成，达到5.2万人。为了让学位配置精准贴合务工家庭就近入学需求，乐清推进柳市镇第一中学翔来校区、北白象镇实验学校等新改扩建校区投用，新增优质学位1300个。“柳市作为工业重镇，外来人口众多，新校区将有效缓解初中学位不足的问题，优化区域教育资源配置。”柳市镇第一中学翔来校区负责人介绍，该校区主要面向该镇的随迁子女，提供300个学位，共6个班级，9月将迎来首批七年级新生。

除了政策层面的推动，更需要提质服务温度。在乐清，随迁子女全面享受招生“同待遇”，与本地户籍学生实行电脑混合编班、统一管理、平等对待，“长幼随学”“幼随长学”政策已落实到1720个随迁子女家庭。此外，乐清还全心守护他们的假期生活，常态化利用文化礼堂、城市书苑等场地举办春泥计划班等活动，通过“校企共建”模式举办爱心托班，如北白象镇第四小学与正泰集团多方合作，为1000余名随迁子女举办夏令营；正泰集团开办“职工之家”，每年为职工孩子提供暑期托管服务。

来 源：潮新闻

原标题： 乐清5.2万随迁子女，全部安排公办学位

作者：周秀静 通讯员 黄正森

本文转自：温州新闻网 66wz.com