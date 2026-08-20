以赛事为引擎园区为载体 苍南打造青年与乡村“双向奔赴”样板

潮新闻 2026-08-20 10:33:16

这场青年入乡仪式，是高校学子驻乡创新创业的全新起点。以赛事为引擎、园区为载体，青年人才与山海苍南双向奔赴。

8月18日，盛夏的苍南山海如画，位于县城CBD核心区的“青村纪”苍南农创园内青春涌动、活力四射。第六届全国大学生乡村振兴大赛·温州苍南县专项青年入乡仪式在此举行。本届专项赛由浙江大学、中国青年创业就业基金会、苍南县人民政府共同主办，苍南县农业农村局、共青团苍南县委、温州科技职业学院承办。来自全国20余所高校的数百名学子携品牌设计、产业升级、农文旅开发等创新构想汇聚苍南，开启驻乡实践，并与政府部门代表、行业专家、本土农创客及乡村产业代表齐聚一堂，共话大学生如何赋能乡村振兴。

第六届全国大学生乡村振兴大赛·温州苍南县专项青年入乡仪式现场。受访者供图

优秀项目签约落地

仪式场外，青春乡创市集同步热闹开市。达记肉燕、蒲门食品、小野窑光窑烤面包等优秀青创项目成果集中展出，展现创意赋能本土产业的落地成效。

苍南县副县长吴海龙表示，苍南坐拥得天独厚的山海资源，十分期待青年学子扎根乡土，把奇思妙想带到乡村大地，地方政府将全力做好服务保障，为青年入乡创业发展保驾护航。浙江大学新农村发展研究院和农业试验站党委书记王建军表示，浙大持续培育乡村“头雁”人才，赛事落地苍南已收获显著成效，过去一年结出丰硕的实践成果，青年入乡带来的社会效益持续释放。

活动现场还举行实践导师聘书颁发仪式，文创策划、城乡规划、文旅运营、电商产业等领域专家受聘成为赛事常驻导师。四支立项团队与赤溪镇、莒溪镇及当地企业达成合作协议。苍南县现代农业产业研究院与温州晚报共建的电商共富工坊现场签约。

本届苍南专项赛以“青创C位，链动山海苍南”为主题。与往届相比，本届赛事在去年首次承办的基础上进一步强化项目筛选标准，不仅看方案创意，更看重落地意愿和团队执行力。最终立项的30个项目从全国222支报名团队中经遴选产生，覆盖乡村旅游、农产品加工、品牌文创等领域，精准对接苍南乡村发展需求。

大学生在交流讨论项目。受访者供图

多个参赛团队立足苍南山海资源禀赋，带来一批贴合本土产业实际的创新落地构想。浙江师范大学团队围绕“山海苍南·七彩农业”公用品牌，构建融合山海资源与畲族非遗的品牌体系，打造覆盖全县的七彩农业IP，重塑县域农业品牌形象。浙江同济科技职业学院团队聚焦本地番茄特色产业，推出“酿次元”低度果酒品牌，通过鲜榨发酵工艺打造差异化番茄果酒，为初级农产品拓展全新消费场景。“企业希望把logo放在酒馆和产品包装上面，我们做了5版方案优化，最后以苍南海浪线条为灵感，结合酿酒工艺，设计出酒杯形状的logo。”闻诗鸿团队介绍。酿次元项目运营总监黄先生高度认可：“大学生团队的创意和视角让我感到挺惊艳的，从概念构思到成品落地，他们补齐了我们的思维短板。”

温州大学团队《Hi！Pet！森森》项目首创宠物友好型生态农场模式，计划落户赤溪镇吊壁灯村，依托5亩闲置山坡地，规划投资300万元，打造配备恒温猫犬舍、轻奢宠咖和宠物天然泳池的综合性度假营地。项目预计明年开春动工，建成后引导客流至周边农家乐和民宿，形成“营地引流、全村受益”的格局。吊壁灯村党支部书记陈承钊说：“我们村子山明水秀，夏季能吸引不少戏水垂钓的游客。以后有了新业态，村子不仅有人气，还会有效益。”

苍南县农业农村局党组书记、局长林正县现场推介青年入乡专项政策，围绕创业场地、资金扶持、产销对接、项目孵化多维度解读，让青年入乡“创业有阵地、创新有导师、资金有后盾、发展有舞台、生活有圈子”。

引导青年入乡赋能乡村

浙江大学与苍南有着深厚而长久的校地协作根基。全国大学生乡村振兴大赛作为国内起步最早、规模最大、影响最广的高校服务乡村振兴专项赛事，已连续多年落地苍南。

依托大赛平台，一批批优秀青年在这里成长历练，逐步成为乡村振兴的“雏雁”力量。与此同时，浙江大学的“头雁计划”聚焦培育乡村产业振兴带头人，经浙大培养的“头雁”人才已遍布苍南，成为助推当地乡村高质量发展的中坚骨干。王建军表示：“乡村振兴大业，既需‘头雁’领航，也需‘雏雁’紧随。未来，我们将着力推动‘头雁’与‘雏雁’结对帮带，让经验与创意交融、传承与创新并举，构建梯队成长、薪火相传的乡村人才培育生态，持续为苍南乡村注入发展动能。”

过去一年的实践成果充分印证了青年入乡的实践价值。上届苍南赛，全国256支高校团队、2000多名师生参与，通过产业链、人才链、创新链、资源链“四链”深度融合，搭建起青年入乡与乡村发展需求的精准对接平台。一批参赛团队赛后主动选择留在苍南，通过创业或就业的方式扎根基层。以浙江凤冠食品的海苔饼升级项目为例，参赛团队深入挖掘本土海产特色，运用年轻化审美和品牌逻辑重新定义产品形象，为传统食品打开新的市场空间。金奖项目《金沙码头》赋能本土海苔饼产业，拿下盒马鲜生百万元级销售订单。青年团队盘活5处闲置资产，孕育出窑烤面包、3C青创社等“青创+农创”融合新场景。其中，温州大学和浙江旅游职业学院团队在灵溪镇过港村改造的“小野窑光”窑烤面包坊，试营业首周日均客流量突破一千人次，让沉寂的村落一跃成为文旅新地标。

“青年入乡赋能乡村，带来的不仅是直观的经济效益，更有深远的社会价值与发展意义。青年学子带着新知识、新理念、新视角走进乡村，不仅为基层提供了具体方案和实操技术，更推动了城乡思想观念与发展思维的深度碰撞。”王建军说。

工作在园区、创业在乡村

“青村纪”苍南农创园是浙江省首个城市农创综合体，坐落于苍南县城中央商务区（CBD）十字轴核心区的台商小镇水岸风情街。园区总规划面积约1.5万平方米，涵盖6幢楼宇及滨水青创会客厅，构建“1+1+N”青年入乡创业孵化体系——依托1个农创园主体，搭建1个数字创业平台，辐射带动N个众创空间协同发展。园区聚焦“农业+科技+文创”融合方向，集成农创客总部、直播中心、青村市集、数字游民社区、人才公寓等多功能空间，打造青年“进城入乡第一站”。

园区创新搭建“五有”政策体系。创业有阵地：提供65个免费创业工位、160个人才公寓床位，“30天免费体验计划”让青年零成本启动；青年公寓每天低至30元。创新有导师：联动高校智库、“土专家”“创客导师”，6名创业导师、28支高校团队、35名科技特派员驻点服务。资金有后盾：苍南农商银行20亿元“青村创业贷”、中国农业银行“兴村创业贷”精准对接资金需求。发展有舞台：梳理13条产业链（含3条10亿级以上）、72处闲置资产，通过园区APP向青年发布。生活有圈子：共享空间、乡村市集、创业沙龙等青年社群活动常态化开展。

园区积极构建“县域—中心镇—重点村”三级联动服务体系，搭建“生活在县城、工作在园区、创业在乡村”的特色青年返乡创业模式。开园不到一年，园区已入驻51家农创企业、集聚748名青年人才，累计营收近3600万元，带动超5000名青年参与乡村实践。今年初，“青村纪”苍南农创园成功获评省级现代化农创园。

“青村纪”苍南农创园。受访者供图

苍南县副县长吴海龙表示：“我们已搭建起‘县级农创园+村级实践站’立体化服务矩阵，配套推出免费创业工位等实打实的政策礼包，全方位降低青年返乡创业成本。苍南支持青年入乡创业、赋能乡村振兴的力度只会加码、不会减弱，服务只会升级、不会打折。”

青年入乡的时代价值

苍南县农创客协会会长、浙江凤冠食品有限公司负责人华允大表示，大学生乡创项目的落地不仅为本土企业带来了营收增长、品牌宣传的效益，更推动农业运营模式创新升级，推动苍南农业迈入创新发展的“2.0新时代”。

浙江省农业农村厅二级巡视员田丹表示，浙江省委、省政府推动缩差共富，青年入乡是一项重要的工作。青年入乡缺方向、缺支点、缺认同、缺退路，造成落地难、融资难、融入难。大赛帮助政府找到了青年入乡的平台和支点。政府和社会要创造环境，做好服务工作，关键在于青年要有韧性和信心。

农业农村部农村经济研究中心主任赵长保指出，要从乡村振兴战略全局的高度把握青年入乡的时代价值。人是生产力中最活跃的因素。乡村振兴，关键在人。推动青年入乡，不仅是补齐乡村人才短板的现实需要，更是促进城乡要素双向流动、构建新型工农城乡关系、扎实推进共同富裕的必然选择。要以系统观念营造青年入乡的良好生态。青年入乡不是简单地“把人引回去”，而是要通过制度创新、平台搭建、服务优化，让青年愿意来、留得住、干得好。要注重政策集成、平台赋能和价值认同，努力形成完整的生态，让青年入乡从“一阵风”变成“长流水”。全国大学生乡村振兴大赛靠实践来出题、靠实践来答题、靠实践来评分，完全区别于其他赛事，更加契合乡村振兴实际，具有旺盛的生命力。希望大学生选手通过大赛进一步加深对国情农情的认识，强化使命；进一步加深对农业农村的认识，拓展视野；进一步加深对知识能力的认知，补齐短板；进一步加深对自身潜力的认知，增强自信。

赵长保说，苍南以赛事集聚人才、以农创园孵化项目的创新模式，为青年入乡实践探索了方向、积累了经验，体现了浙江以“千万工程”为牵引，接续奋斗、与时俱进的精神品格。

这场青年入乡仪式，是高校学子驻乡创新创业的全新起点。以赛事为引擎、园区为载体，青年人才与山海苍南双向奔赴。

来 源：潮新闻

原标题： 以赛事为引擎园区为载体 苍南打造青年与乡村“双向奔赴”样板

记者 甘凌峰 通讯员 刘亚辉

本文转自：温州新闻网 66wz.com