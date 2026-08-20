新华社 2026-08-20 10:45:10

近期，个别博物馆展览出现文字错误、表述不当等问题，引发社会高度关注。国家文物局19日发出通知，部署全面加强博物馆陈列展览内容审核工作。

近期，个别博物馆展览出现文字错误、表述不当等问题，引发社会高度关注。国家文物局19日发出通知，部署全面加强博物馆陈列展览内容审核工作。通知提出，各省级文物行政部门要迅速行动，立即组织开展本辖区博物馆陈列展览内容专项核查整改工作，坚持即知即改、立行立改原则，确保问题动态清零。

根据通知，核查对象及范围为：本辖区内所有已备案博物馆的基本陈列、常设展览及临时展览内容，以及各类导览标识、通知公告、提示提醒等公众服务信息。核查重点为：博物馆陈列展览内容审核制度建设及执行情况；是否存在展览文字语句逻辑不严、错字漏字、标点误用等问题；是否存在展品基本信息偏差、年代纪年标注失准、数据图表引用错误等问题；地图、历史地图、区域示意图的绘制、标注、图例是否规范；是否存在关于重大历史事件、革命运动、著名人物，以及涉及民族、宗教、边疆等内容表述不准确或导向不当等问题。

通知强调，各博物馆应对在本馆举办或以本馆名义举办的陈列展览的内容进行认真审核，严格落实意识形态工作责任制，明确陈列展览各环节责任主体，确保责任到人。展览负责人应定期巡查展厅，发现展览内容问题即时整改。展览负责人核实陈列展览内容确有错误的，应在当日内完成更正并做出反馈。

此外，博物馆作为陈列展览内容审核的责任主体，要对陈列展览内容进行自主审核，不得外包给第三方，更不得委托、转嫁审核责任。

通知还提出，各级文物行政部门要加强对博物馆陈列展览的备案管理与监督检查，建立健全常态化检查督查机制，全面加强博物馆陈列展览规范化管理。

来 源：新华社

原标题： 国家文物局部署立即开展博物馆陈列展览内容核查整改

记者 徐壮

本文转自：温州新闻网 66wz.com