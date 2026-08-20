特朗普宣布对伊朗实施“毁灭性经济行动”
新华社 2026-08-20 10:45:00
特朗普在社交媒体发帖称，伊朗错失与美国达成协议的良机，他宣布对伊朗实施“有史以来针对国家的最具毁灭性的经济行动”。
由于与伊朗的谈判停滞，美国总统特朗普19日宣布对伊朗实施“毁灭性经济行动”。
特朗普在社交媒体发帖称，伊朗错失与美国达成协议的良机，他宣布对伊朗实施“有史以来针对国家的最具毁灭性的经济行动”，并将其称为一场“前所未有的经济战和孤立行动”。
特朗普还威胁说，任何允许其金融机构、企业、机场或政府实体向伊朗提供任何形式支持的国家，都将面临严重的经济后果。他喊话所有美国盟友与美国一起来孤立和击败伊朗的威胁。
美国财政部长贝森特上周警告说，会在接下来一周宣布向伊朗实施“前所未见”的经济孤立措施，配合在霍尔木兹海峡的封锁，“阻止任何物资运入或运出伊朗港口”。
来 源：新华社
原标题： 特朗普宣布对伊朗实施“毁灭性经济行动”
记者 徐静
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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