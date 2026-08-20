新华社 2026-08-20 10:45:11

乌克兰空军20日凌晨在社交媒体发文称，俄军对乌克兰发动新一轮弹道导弹袭击，俄军的弹道导弹正在向乌首都基辅市方向移动。

乌克兰空军20日凌晨在社交媒体发文称，俄军对乌克兰发动新一轮弹道导弹袭击，俄军的弹道导弹正在向乌首都基辅市方向移动。

当天零时许，乌空军发文提醒称，多枚弹道导弹正在从切尔尼戈夫州和波尔塔瓦州向基辅市方向飞来。

之后，新华社记者听到基辅市响起多次强烈爆炸声，随后记者所在的第聂伯区电力供应出现短时间中断。此前，记者已听到基辅市响起两轮强烈的持续爆炸声。

截至发稿时，基辅市空袭预警尚未解除。

来 源：新华社

原标题： 乌空军称俄军对基辅发动大规模弹道导弹袭击

记者 李东旭

本文转自：温州新闻网 66wz.com