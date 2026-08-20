温州日报 2026-08-20 11:04:55

为缓解新就业群体家庭暑期“带娃难”问题，近日，为期10天的“安‘新’一夏”欢乐营在瓯海经开区企业社区新时代文明实践站正式开营。

温州网讯 为缓解新就业群体家庭暑期“带娃难”问题，近日，为期10天的“安‘新’一夏”欢乐营在瓯海经开区企业社区新时代文明实践站正式开营。来自新就业形态劳动者家庭的孩子们相聚一堂，在丰富多彩的特色课程和暖心陪伴中，开启充实有趣的暑期生活。

开营仪式上，孩子们围绕学习纪律、卫生安全、课间活动等内容展开讨论，共同制定班级公约，并郑重签下姓名作出承诺。欢乐营通过设置纪律委员、卫生委员等岗位，鼓励孩子们主动参与班级管理，在自主管理中增强规则意识、责任意识和集体意识。

为帮助孩子们快速融入集体，活动设置乐高破冰环节。孩子们发挥想象力，用彩色积木搭建心中的生活图景，有的复刻家门口的小店，有的搭建温馨小家，还有的创造独具特色的“梦想空间”。随后，孩子们带着作品登台展示、相互介绍，在指尖创作和交流互动中拉近距离，增进友谊。

欢乐营还设置了学习陪伴时段。午后，孩子们静心完成暑期作业，遇到难题时相互交流、共同探讨，志愿者全程陪伴并耐心答疑，为孩子们提供有温度的学习支持。

在科创课堂上，社工老师结合楼道感应灯、夜间自动照明等生活场景，向孩子们讲解光敏电阻、电路控制等科学知识，带领大家探索光控装置背后的科技原理。随后，孩子们按照图纸动手组装元件、连接线路、调试设备。当亲手制作的光控灯在遮挡后自动亮起时，现场充满惊喜与欢呼。

据了解，本次“安‘新’一夏”欢乐营是“18℃文明实践”传递城市温度的具体实践。活动由企业社区联合温州立苗社会工作服务中心开展，依托2026年瓯海创投项目“微光护航·新就业群体关爱与赋能计划”，坚持五育融合理念，聚焦新就业群体家庭实际需求，融合课业辅导、乐高搭建、科创手工、安全教育、趣味拓展等多元课程，通过暖心托管服务，为城市奋斗者子女提供家门口的优质陪伴。

下一步，企业社区将持续深化“18℃文明实践”品牌建设，以精准服务回应群众需求，用暖心行动托举孩子们安心、快乐、有意义的暑假。

来 源：温州日报

原标题： 瓯海“安‘新’一夏”欢乐营 护航新就业群体子女暑期生活

记者 庄越 通讯员 瓯文宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com