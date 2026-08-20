全国网络辟谣 2026-08-20 19:36:00

辟谣 网传涉安徽蚌埠普高录取工作的通知为虚假文件

详情：近期，一份题为《安徽省教育厅关于公布蚌埠市普通高中录取后补（原文如此）名单公示的通知》（皖中招[2026]61号）的纸质复印件在网上流传，“通知”声称有65名学生通过后补方式获得普通高中录取资格，引发关注。

经核实，安徽省教育厅从未印发“皖中招[2026]61号”文件，文件印章、文号、发文内容均为仿造，蚌埠市也未收到该份所谓“后补录取通知”。蚌埠普通高中录取、征集志愿严格按照省市中招招生政策执行。（来源：安徽网络辟谣平台）

辟谣 “新疆喀纳斯已下雪”不实

详情：近日，网上出现“不愧是雪都阿勒泰，还没入冬就早已下雪”的相关信息，引发关注。经新疆喀纳斯景区管理委员会核实，目前喀纳斯景区整体仍处于夏末时节，景区内并未出现冬日雪景，网传的提前降雪相关内容属于不实信息。（来源：“新疆网络辟谣”微信公众号、布尔津网信）

误区 航天员太空待340天，8.7%的DNA发生永久突变？

真相：这种说法过分夸大。“宇航员上太空后基因突变”是典型的科学概念误读导致的谣言，2018年美国航空航天局（NASA）已专门发文澄清。

起因是美国航空航天局曾开展的一个同卵双胞胎对照实验，但后续传播中，相关报道误将“基因表达变化”解读为“基因突变”，夸大了太空环境对人体的危害，属于对原始研究结论的错误推导。基因表达是基因通过转录、翻译产生蛋白质的过程，受环境影响会发生动态调整，属于人体应对环境的正常生理变化，不会改变基因本身的序列结构；而基因突变是DNA序列发生可遗传的永久性改变，二者是完全不同的生物学概念。

宇航员在轨期间基因变异的风险确实比在地面上的人高很多，这种风险与其在轨时长密切相关。如果仅在轨数天，这种风险增加不多，半年会显著增加，一年以上甚至更高时长，造成基因突变的风险会增加很多，这也是研究载人太空旅行对人体伤害的核心要素之一，但不应以歪曲科学事实的方式夸大风险。（来源：“科学辟谣”微信公众号）

通报 公安机关公布4起编造传播涉灾网络谣言典型案例

详情：公安机关网安部门依托“净网-2026”专项行动，持续严厉打击编造传播涉台风等网络谣言违法犯罪活动。今日，公安部网安局再次公布4起典型案例。

案例1

网民王某某（男，35岁）因台风天气，暂住在临时安置点，为博取关注、吸粉引流，编造传播“安置点停水停电”“群众无饭吃”“设立难民营”等系列网络谣言，引发大量网民误读，并在某短视频平台直播时编造“杭州台风致人打地铺吃不上饭”的虚假内容，伺机向网友索要打赏，牟取非法利益。

案例2

网民孙某某（男，50岁）在当地未出现台风积水险情的情况下，为博取流量，将往年水灾视频重新发布到短视频平台，引发传播扩散，误导当地居民，制造公众焦虑，影响防汛救灾工作正常开展。

案例3

网民王某某（男，46岁）为博取关注、吸粉引流，使用AI工具生成主要内容为“此刻＊＊公园景象，台风影响，湖水即将溢出”的网络谣言，并在社交平台发布，误导大量网民关注和讨论，扰乱公共秩序，影响防汛救灾工作正常开展。

案例4

网民叶某某（男，50岁）为博取关注、吸粉引流，将往年水灾视频进行剪辑、拼接，谎称“＊＊出现台风积水险情”，误导大量网民关注和讨论，造成部分当地民众恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。

目前，以上人员均已被属地公安机关予以行政处罚。（来源：“公安部网安局”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

原标题： 网传涉安徽蚌埠普高录取工作的通知为虚假文件（2026·08·20）

本文转自：温州新闻网 66wz.com