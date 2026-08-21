温州日报 2026-08-21 08:16:00

昨天，市委召开基层干部座谈会。

温州网讯 昨天，市委召开基层干部座谈会。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要深入学习贯彻习近平党建思想和习近平总书记关于基层工作方法的重要论述，聚焦聚力落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，深入实施市委“1361”思路举措，牢固树立和践行正确政绩观，不断增强基层工作本领，加快推进基层治理现代化，以坚实基层基础支撑做强“一圈一极一中心”。

会上，10位镇街、村社干部代表结合自身岗位职责，就防汛防台、强村富民、服务提质、平安稳定等工作作交流发言。

交流中，张振丰充分肯定全市广大基层干部在防汛防台中展现的战斗力、执行力，并通过与会代表向大家表示慰问和感谢。他说，面对台风“巴威”“白海豚”接连来袭，全市广大基层干部树牢“四个宁可”理念，从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量，全面落实“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”要求，在省委坚强领导和市委指挥调度下连续作战，展现了闻令而动的使命自觉、初心为民的宗旨意识、冲锋在前的责任担当、默默奉献的精神品格，齐心协力打赢了防汛防台大仗硬仗。实践证明，全市各级基层党组织是经得起考验的坚强战斗堡垒，广大基层干部是关键时刻顶得上、危急关头靠得住、攻坚克难打得赢的先锋力量。当前灾害性天气频发，大家要绷紧思想之弦，坚持预警为令，动态排查风险隐患，及时果断转移风险区域人员，全力守护人民群众生命财产安全。

张振丰指出，基层是改革发展稳定的第一线，是一切工作的落脚点。习近平总书记关于基层工作方法的重要论述，科学回答了什么是基层、如何深入基层、如何服务基层等重大理论和实践问题。我们要深入践行“执政重在基层、工作倾斜基层、关爱传给基层”的重要要求，把《习近平关于基层工作方法论述摘编》《习近平关于基层工作方法的重要论述学习读本》作为重要学习内容，深刻把握蕴含其中的深远政治考量、真挚人民情怀、鲜明实践品格、强烈历史担当，全面落实“八责八清”要求，奋力开创基层工作新局面。要立足巩固党的执政基础，始终把抓基层打基础作为长远之计和固本之策。要以“为民造福”校正政绩观，坚定走好新时代党的群众路线，落实“三个走遍”要求，加强“一老一小一弱”服务保障，多做得民心、暖民心、安民心的好事实事。要聚力狠抓工作落实，因地制宜推动高质量发展，巩固提升“平安夜巡”、社区“三方协同”等做法，把矛盾纠纷化解在基层、在源头，做到守土有责、守土尽责。要发挥基层党组织战斗堡垒作用，高质量推进县乡换届，做好村社换届“后半篇文章”，推动基层党建全市域建强、全领域过硬。

张振丰表示，市委将一如既往重视和关心基层干部，以赋能增效提升干事本领，以选贤任能拓展成长空间，以减负松绑助力轻装上阵，以服务保障传递温馨温暖，让大家干有方向、干有支撑、干有奔头。

市领导吕伯军、陈应许、李宁参加会议。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰与基层干部座谈交流

牢固树立大抓基层的鲜明导向

加快推进基层治理现代化

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com