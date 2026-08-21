温度新闻客户端 2026-08-21 08:29:00

东海“小开渔”首批鲜货刚到温州，梭子蟹就已经堆成小山了，群里的拼单消息刷屏刷到飞起。不管你是本地老饕还是来旅游的，好这口的都能组队上车。但梭子蟹去哪买？怎么挑？市场里还有啥，一篇帮你都盘明白。

温州网讯 东海“小开渔”首批鲜货刚到温州，梭子蟹就已经堆成小山了，群里的拼单消息刷屏刷到飞起。不管你是本地老饕还是来旅游的，好这口的都能组队上车。但梭子蟹去哪买？怎么挑？市场里还有啥，一篇帮你都盘明白。

@小红书-云吃吃

@小红书-云吃吃

温州市水产批发交易市场&温州现代冻鲜品市场并肩藏在滨海之畔，合起来就是温州人离不开的“城市大冰箱”。

@温州现代服务

两座市场分南北而居。北区冻品主场，8.8万吨冷库撑起冷冻水产、肉类等的批发仓储；南区鲜活天下，2.4万平方米交易区里虾蟹蹦跳，边上再配6000平方米的“菜篮子”蔬果专区。

在温州找新鲜又划算的食材？瓯海的现代农贸城，藏着最地道的烟火气。

现场图

现场图

现场图

一走进市场，热闹的吆喝声便扑面而来——水灵的时蔬、透亮的鲜肉、活蹦乱跳的鱼虾……满当当摆了一台又一台。楼上楼下逛一圈，荤素生鲜全齐了。

组图@洞头百岛旅游

组图@洞头百岛旅游

要买最“接地气”的洞头海鲜？本地人的选择往往直指三盘码头。

@洞头百岛旅游

每天下午3、4点，码头迎来一天中最鲜活的时刻。剑虾、梭子蟹、带鱼、水潺、虾蛄……海味铺满岸边，空气里尽是咸鲜。

@洞头百岛旅游

北岙农贸市场，洞头最老牌的海鲜菜场，也是本地人雷打不动的“鲜味根据地”。

@洞头百岛旅游

每天一大早，海鲜摊位前就热闹开了，吆喝声、询价声此起彼伏，那股热闹劲儿，是菜场独有的烟火气。

@瑞安文旅资讯

瑞安东山海鲜批发市场，由瑞安水产城与东望鲜品交易市场共同构成，是浙南地区规模最大的鲜、干水产品集散地。

组图@瑞安文旅资讯

组图@瑞安文旅资讯

在这里，烤虾、鳗鲞、鸭舌等地道温州滋味能一站买齐，每日最新鲜的东海渔获也能轻松遇见。建议下午3点后去，批发高峰渐退，更能从容挑选。

@永嘉浙闽农贸市场有限公司

永嘉浙闽农贸市场是永嘉第一家一级批发市场。这里以水产与蔬菜批发为核心，同时汇聚肉类、禽蛋、粮油及本土特色农产品，生鲜供应链一应俱全。

@永嘉浙闽农贸市场有限公司

水产车板交易区（冰鲜、活鲜）每日中午12点起开市，时令海货应有尽有，想一站式备齐食材的，来这就对了。

@今日灵溪

若想找一处海味齐全、好逛不踩雷的“海产超市”，浙闽台水产贸易城值得专程跑一趟。400多间商铺海货来源稳，家常的鱼虾贝蟹选择够多，价格也因规模而更有优势。

组图@苍南发布

组图@苍南发布

这里的梭子蟹交易规模稳居全国前三，更是全国最大的龙头鱼交易基地——全国级的鲜味，在这就能放心带走。

@平阳文旅体资讯

@浙江新闻

掂一掂。挑选螃蟹的第一步就是用手先掂一掂重量，一般来说差不多大小的情况下越重的就越肥，但这也不能保证螃蟹百分百肥美，所以还要结合后面的步骤。

捏一捏。螃蟹不管是蟹腿还是蟹身，捏起来比较硬的，都是比较肥美的。

看一看。梭子蟹可以根据“肚脐”分辨公母，腹部壳呈三角形的是公蟹，圆形的则是母蟹。健康的梭子蟹腹部发白，纹路较深，如果“肚脐”突出，能够看出壳下透出蟹黄或蟹膏的颜色，如果母蟹可以看到腹部最边缘的两角泛出橘红色，说明这只蟹足够肥美。

葱油大黄鱼 平阳县文广旅体局供图

大黄鱼，中国传统四大海产之一，不仅肉质肥美鲜嫩，而且营养丰富。

温州有一句俗话，“温州人无黄鱼不成宴，无好黄鱼压不住好年。”可见黄鱼对温州人是有多重要。

花式吃法

葱油黄鱼、炸熘黄鱼、黄鱼鲞

@温州深夜食堂

温州人对鮸鱼的钟爱可能其他地方的人都难以想象，还有“农历八月二十，鮸鱼来做寿”这么一说。

花式吃法

清蒸鮸鱼、温州鱼饼、温州鱼丸、芥菜鱼肚、三丝敲鱼

@平阳文旅体资讯

水潺，又叫豆腐鱼、龙头鱼。水潺是一种软体鱼，只有一条主骨，还软软的，其余的鱼骨细软如胡须，称它为“水潺”，就是说它像水一样柔软。

花式吃法

红烧水潺、水潺饼

@金乡文旅

虾蛄别称皮皮虾，温州方言称之为“虾口弹”，肉质鲜美，营养丰富。

花式吃法

白灼虾蛄、生醉虾蛄、油炸虾蛄、椒盐虾蛄、虾蛄炒年糕

组图@平阳文旅体资讯

组图@平阳文旅体资讯

组图@平阳文旅体资讯

组图@平阳文旅体资讯

虾、鲳鱼、带鱼、石斑鱼、花蛤墨鱼、望潮、淡菜、海蜇、香螺、花螺、泥螺、蛏子、牡蛎、海瓜子……还有好多好多，吃得下的，都给你安排上。

来 源：温度新闻客户端

原标题： “温州海鲜采购地图”已上线，速来组队

本文转自：温州新闻网 66wz.com