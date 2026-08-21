阴雨将持续至8月24日 温州须严防地质灾害

温州日报 2026-08-21 08:19:05

受低层偏东气流影响，今天我市天气为“阴有阵雨或雷雨，部分大到暴雨”，市气象台预计，这种天气过程将一直持续到24日，其中今明两天局部有大暴雨。

雨，看起来还没有停的意思。受低层偏东气流影响，今天我市天气为“阴有阵雨或雷雨，部分大到暴雨”，市气象台预计，这种天气过程将一直持续到24日，其中今明两天局部有大暴雨。此轮降水持续时间长，累计雨量大，发生山洪、地质灾害、城乡积涝的风险不容小觑。

此轮降水自19日夜里开始。昨天上午是本轮降水雨势最猛的时段，苍南、龙港率先出现暴雨到大暴雨，乡镇平均雨量排名前三为南宋镇155.2毫米、矾山镇129.4毫米、赤溪镇121.5毫米；单站最大雨量出现在矾山华岭头，达187毫米，小时雨强峰值88.3毫米；苍南一度发布暴雨红色预警。气象部门预计，今天苍南西部、龙港、平阳南部、泰顺东部、文成东南部等地仍有短时暴雨，局地伴有7至9级雷暴大风。

从短期预报看，21日至24日我市仍以阴雨天气为主，阵雨或雷雨频繁，部分地区有大到暴雨。25日起雨势减弱，26日转多云。雨水也将高温压了下来，未来几天最高气温32℃至33℃，最低气温25℃左右，体感较舒适，只是湿度大，居家需防潮除湿。

市气象台分析，这轮降水最需要警惕的是“叠加效应”。一个月前，台风“巴威”给我市部分山区带来200至450毫米降雨，土壤含水量已明显增加；8月9日，台风“白海豚”又在乐清翁垟二次登陆，是近30年来首个台风中心穿过温州市区的台风，全市面雨量超过100毫米，乐清、永嘉两地雨量居前，楠溪江还发生了今年第2号洪水。两场台风过后，部分山体、边坡已出现松动，如今再遇持续性强降水，山体滑坡、泥石流、小流域山洪发生的概率随之上升，各地需要加强防范。

对市民来说，这几天最要紧的是“远离”和“关注”：远离山区、河道、水库山塘、低洼地带和危险边坡，避免涉水出行，驾车绕开积水路段和下沉式立交；同时时刻关注暴雨预警信号，一旦收到红色、橙色预警，尽量待在室内。

台风方面也有新消息。今年第18号台风“沙德尔”已于19日上午在西北太平洋海域生成，未来5天对我国海域无影响。按中央气象台预报，它将以每小时20至25公里的速度向北偏西方向移动，强度逐渐增强，26日前后靠近或进入东海，最强可达超强台风级。不过，气象分析师提醒，其后期路径变数很大：如果冷空气偏强、副热带高压明显减弱，它可能转向日韩；反之若副热带高压保持偏强，则存在趋向我国浙江的可能。预计25日前后形势才会逐渐明朗。

来 源：温州日报

原标题： 阴雨将持续至24日 全市须严防地质灾害

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com