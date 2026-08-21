温州日报 2026-08-21 08:21:44

昨天，第29届中国（温州）皮革、鞋材、鞋机展览会在温州国际会展中心拉开帷幕。

展会吸引众多国内外采购商参加。记者 蒋文广 摄

温州网讯 昨天，第29届中国（温州）皮革、鞋材、鞋机展览会在温州国际会展中心拉开帷幕。作为国内鞋革领域产业发展风向标的商贸重要平台，本届展会以超50000平方米的展出面积、600余家优选展商阵容，为全球采购商及行业精英打造了一场为期三天的集逛展、选款、订货于一体的超级行业盛宴。

历经近三十年深耕积淀，温州皮革鞋材鞋机展已成为国内鞋革产业发展的风向标，更在全球鞋革领域建立起广泛的行业影响力与品牌公信力。“根据展前登记，今年到场的全球采购商人数比去年翻一番。”组委会负责人介绍说，作为国际性展会，土耳其、伊朗、巴基斯坦、南非、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、印度、孟加拉国等数十个国家的采购商齐聚温州。

开展第一天，各场馆走道里熙熙攘攘、人头攒动，参展商铆足劲展示出最新的产品，拿出最大的优惠力度，忙得不亦乐乎。参展商温州一嘉供应链有限公司负责人李刚说：“今天展会现场人流量大，订单实际效果不错，比预计的还要好。”

本届展会以“数智新生态·链动新未来”为主题，同期举办合成革、缝制设备等主题展会。展会深度联动浙江、福建、广东、江苏、四川等国内核心鞋革产区，聚焦智能制造、绿色材料、数字化解决方案等核心方向，展出产品涵盖皮革、鞋材、鞋用化工、合成革、制鞋机械、缝制设备、激光设备等。其中，鞋材展区规模创近年新高。

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展会现场就能得到“出海服务”。昨天，在第29届中国（温州）皮革、鞋材、鞋机展览会现场，5号馆入口处的党员先锋服务站里，服务指南、涉外商法手册整齐摆放，党员骨干、专业律师驻点服务，现场为参展企业和客商“出海”答疑解惑。

这是展会新设并于开幕当天启用的温州会展党建联建党员先锋服务站。国际商事调解、出海商法、境外展会咨询、国际商会服务、知识产权保护等服务被集中引入展会现场。企业在参展洽谈之余，即可就近咨询、现场对接，实现展会开到哪里，服务就跟进到哪里的无缝对接。

服务站由温州市贸促会（市国际商会）、温州国际会议展览中心有限公司、浙江德纳国际展览有限公司三方联建。依托“贸促红帆、航向蔚蓝”特色党建品牌，三方把党建资源、专业服务资源和会展平台资源进一步整合，将服务窗口前移到企业拓市场、谈订单的一线，重点回应企业在参展拓市、涉外合规、商事法律服务等方面的实际需求。

来 源：温州日报

原标题： 采购商翻番 开展就爆单

温州皮革鞋材鞋机展成为产业发展风向标

记者 林少忠 王木正 通讯员 高楼

本文转自：温州新闻网 66wz.com