温州晚报 2026-08-21 08:42:37

中央气象台统计，昨天11时，温州气象观测站1小时降雨量达52.8mm，为同时段全国第一。这场雨，来势汹汹。

来源：中国天气

来源：中国天气

温州网讯 受偏东气流影响，七夕夜里，温州雨水不停。昨天上午，雨势更是“加码”，6时至9时，苍南、龙港出现暴雨大暴雨，苍南曾一度拉响了暴雨红色预警信号。中央气象台统计，昨天11时，温州气象观测站1小时降雨量达52.8mm，为同时段全国第一。这场雨，来势汹汹。

相比此前“烧烤模式”

未来几天体感舒适不少

这场雨不仅来得猛，还“赖着不走”。市气象台预计，未来一周我市都将浸泡在雨水中——21日至24日，天天都是“阴有阵雨或雷雨，部分大到暴雨”，其中21日至22日局部还有大暴雨，出门带伞已是标配。换句话讲——这个周末，基本又要“泡汤”了。

市气象台特别提醒，此次降水过程累计雨量大，需防范强降水可能引发的次生灾害，重点关注苍南、龙港、平阳、瑞安和洞头等地局地强降水可能引发的小流域山洪、地质灾害、城乡积涝等次生灾害。

雨水虽然烦人，却也带来了清凉。昨天10时，市区气温26.9℃。未来几天最高气温维持在32至33℃，最低25℃左右，相比此前夏日的“烧烤模式”，体感确实舒适了不少。

不过，空气湿度几乎“拉满”，屋里屋外都潮乎乎的。大家记得适时关窗防潮、开启除湿设备，别让湿气在角落里“安家”。

“沙德尔”蓄势变强

是否影响温州待定

这边城市上空阴雨连绵，那边太平洋上，今年第18号台风“沙德尔”在默默蓄力。

中央气象台最新消息，今年第18号台风“沙德尔”（热带风暴级）的中心昨天17时位于距离美国关岛阿加尼亚东方向约665公里的西北太平洋洋面上，就是北纬12.5度、东经150.8度，中心附近最大风力8级（20米/秒），中心最低气压为995百帕，七级风圈半径为150-280公里。“沙德尔”将以每小时15公里左右的速度向偏北方向移动，强度逐渐增强。

目前，西太平洋上有多个热带系统正在活跃。其中，距离较近的南海热带低压和台湾东侧热带扰动，将给我国沿海带来持续性降雨，“沙德尔”距离较远，但强度较强。中国天气网首席气象分析师信欣分析，“沙德尔”于本月19日上午生成，生成后它一直保持热带风暴级别，但在未来前进路径上，海温可达30℃左右，垂直风切变小，21日以后强度将不断升级，最强可达超强台风级。

有网友问，台风“沙德尔”会不会又冲浙江而来？中央气象台回应，“沙德尔”未来5天对我国海域暂无影响，后续路径目前还不能确定。信欣分析，它总体会先向西北方向移动，但后期路径不确定性大。临近琉球群岛时，要根据台风强度、副热带高压强度位置，以及东北一带冷槽和冷空气情况来判定。如果冷空气强，副热带高压东退，台风就会转向去韩国或日本。如果冷空气不强，副热带高压保持强势，台风就有直奔浙江的可能。

截至目前，今年以来，西北太平洋和南海共有18个台风生成，总体已超常年1月至8月的台风生成数量，不过8月的生成数量暂时较常年偏少。其中有4个登陆我国，若8月底“沙德尔”登陆我国，登陆总数将上升至5个，将超过常年同期水平。从中国天气网盘点的历史数据来看，西北太平洋和南海一年四季都可能有台风生成，8月台风生成的数量与登陆我国的个数均居全年首位。

来 源：温州晚报

原标题： 昨天温州雨量为何“全国第一” 18号台风“沙德尔”会直奔浙江吗

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com