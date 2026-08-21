温州日报 2026-08-21 08:50:00

昨天17时52分，760公斤西班牙原装伊比利亚火腿及火腿片搭乘MU262航班，从马德里直飞抵达温州龙湾国际机场，顺利完成口岸清关。这是温州空港口岸首次迎来西班牙伊比利亚火腿直航进口业务，标志着浙南高端特色食品航空物流新通道正式打通。

温州网讯 昨天17时52分，760公斤西班牙原装伊比利亚火腿及火腿片搭乘MU262航班，从马德里直飞抵达温州龙湾国际机场，顺利完成口岸清关。这是温州空港口岸首次迎来西班牙伊比利亚火腿直航进口业务，标志着浙南高端特色食品航空物流新通道正式打通。

在美食界，伊比利亚火腿与意大利帕尔玛火腿、中国金华火腿齐名，被誉为世界三大火腿之一。它也是西班牙最具代表性的美食符号，在欧洲与鱼子酱、松露、鹅肝等顶级食材齐名。然而，过去浙南地区进口的西班牙高端火腿，多经上海口岸入境后陆路冷链转运，环节多、耗时长，不仅存在品质衰减风险，也大幅推高了企业的仓储、人力等运营成本。此次直航将物流周期压缩近30%，实现从海外产地到浙南市场的“点对点”直达，从根本上规避了多段中转带来的损耗风险。

首单落地的背后，是口岸多方的高效协同。温州航空货站联合温州海关按照《海关指定监管场地管理规范》要求，针对高端火腿的冷链运输和查验通关特点，优化了报关、转运、地面保障全流程，配齐专项作业力量，预留冷链场地，衔接快速查验机制，在严守食品安全底线的前提下，高标准完成首单作业。新通道也为侨贸企业拓宽了海外货源渠道。青田都特供应链负责人季向阳表示，企业将持续扩大西班牙高端火腿采购规模，深耕浙南进口食品市场。

作为浙南核心航空货运枢纽，温州龙湾国际机场持续深挖对外开放潜力，不断丰富国际货运业态、拓展特色进口品类。此次西班牙伊比利亚火腿直航进口业务的落地，是温州优化口岸营商环境、深耕特色跨境物流、助力地方外贸高质量发展的关键突破。该业务不仅补齐了浙南高端进口食品航空物流短板、畅通了区域跨境贸易通道，更对降低侨贸企业运营成本、提升进口食品流通效率、激活区域外贸经济活力具有实实在在的推动作用。

来 源：温州日报

原标题： 告别上海中转 西班牙顶级火腿直航温州

记者 张晨 通讯员 林芳芳 刘亦舒

本文转自：温州新闻网 66wz.com