永嘉发布 2026-08-21 08:52:00

上周，随着狮子岩码头正式交付，小港、兆潭、桃花源、狮子岩4处漂流码头已全面完成提升改造并投入使用。作为楠溪江国家5A级旅游景区创建“一江一街一村落”中“一江”板块的重要水上游览节点，4处码头将进一步串联沿江景观，丰富游客亲水体验。

上周，随着狮子岩码头正式交付，小港、兆潭、桃花源、狮子岩4处漂流码头已全面完成提升改造并投入使用。作为楠溪江国家5A级旅游景区创建“一江一街一村落”中“一江”板块的重要水上游览节点，4处码头将进一步串联沿江景观，丰富游客亲水体验。

走进小港码头，3个可移动式服务用房已投入使用，承担筏工休息、救生衣穿戴等功能。码头水边和水下石板台阶按照传统样式重新铺设，入口步道、标识以及周边绿化同步完成，绿化提升面积达1000多平方米。

楠溪江

可移动式设计是4处码头此次改造的一大特点。“楠溪江汛期水位变化较大，水特别大的时候，服务用房可以通过吊装及时转移，尽量减少损失。”浙江昱光建设有限公司小港码头项目负责人张文博介绍。

沿江行驶约十分钟，便来到狮子岩码头。一辆辆旅游大巴陆续抵达，游客们在工作人员引导下购票、穿戴救生衣，依次登筏。新投用的售票点和筏工休息室，为游客集散和码头日常运营提供了更加完善的空间。

岸边，完成升级的新型玻璃钢竹筏整齐停靠，其中配有国风茶点、鲜花装饰的特色花筏格外醒目。据了解，此次新增普通玻璃钢竹筏50余只、特色花筏10余只。“新竹筏的舒适度和平稳性都有提高，特色花筏也吸引了不少游客拍照打卡。”永嘉县楠溪江竹筏旅游总社有限公司工作人员周媛媛说。

码头焕新带来的变化正逐渐转化为客流增量。据统计，节假日期间码头客流量较提升前增长约35%，周末增长约20%。“我经常来楠溪江玩，今年明显感觉基础设施更加完善，服务也更好了。”游客戴文怡说。

目前，4处码头沿楠溪江核心景观带分布，相邻码头车程约十分钟，各条线路单次漂流约40至50分钟。根据水域条件和沿途景观，既有水流较急、体验感较强的线路，也有水势平缓、适合休闲观光的线路，游客可以按需选择。接下来，运营方还计划推出竹筏讲解、山歌表演、独竹漂、鸬鹚捕鱼等活动，并常态化开展筏工服务礼仪和技能培训，为游客亲近楠溪江山水提供更加多元的方式。

来 源：永嘉发布

原标题： 串起“一江”山水风光！楠溪江4处漂流码头焕新投用

永嘉县融媒体中心记者 陈奕娴 施佐伦

本文转自：温州新闻网 66wz.com