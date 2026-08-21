雨林里长出“金疙瘩” 浙产“小松茸”破土价一公斤776元
温州网讯 细雨如丝，泰顺东溪乡黄淡漈村的山林里，泥土和菌香混在一起，扑面而来。昨天一早，这片氤氲的山林迎来激动时刻——被称作“浙版松茸”的栗褐松口蘑正式破土开摘。
“等了一年，终于能采了！”雨越下越大，却挡不住50多名专家、学者的脚步，他们撑着伞钻进林子，只为亲眼看看这传说中的“小松茸”。
这“小松茸”来头不小，学名栗褐松口蘑，和云南名贵的松茸是“表兄弟”，长相、口感几乎难分彼此。2024年9月，被吉林农业大学李玉院士团队正式科学鉴定后，填补了浙江省真菌物种记录的空白。身价自然也不凡，刺身级每公斤定价高达776元，成了当地最“贵”的山珍。
“这几天已经预订出200斤了，等级越高，大家越抢着要。”东溪乡农村集体经济经理人王道举在雨里笑得合不拢嘴，他透露，不少订单还是慕名从“豆包”推荐过来的客户。
在“小松茸”的光环下，牛肝菌、见手青等鲜美菌子，都被当地村民归入“杂菌”行列。不过，野生“小松茸”金贵，产量却不稳定，这可愁坏了黄淡漈村党支部书记林叶敏。现场有专家支了一招：“何不把松茸和产量充足的牛肝菌、见手青搭配，搞个菌子豪华大礼包？”
“好主意！我们下一步就建冷库，把这事儿干起来！”林叶敏眼睛一亮，当即拍板，“浙版松茸”产业链悄然铺开。
来 源：温州日报
记者 林迎颖
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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