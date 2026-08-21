温州日报 2026-08-21 09:18:41

昨日下午，乐清柳市的正泰物联网传感产业园内，温州市“追光”思政课青蓝对话专场开讲。这是“追光”思政课第一次走进民营企业。

温州网讯 昨日下午，乐清柳市的正泰物联网传感产业园内，温州市“追光”思政课青蓝对话专场开讲。这是“追光”思政课第一次走进民营企业。

传承的多样面孔

当天登台的五位导师，串起了温州民营企业发展的两个时代。浙江雷震影视文化有限公司创始人倪雷震是“新创者”，19年前靠学校借来的两台DV起步，在影视行业和文化新三样出海中闯出一条路。70岁的星际控股创始人陈时升是“创一代”，改革开放之初下海，靠自主创新把单一产品做成行业集成商。永固集团总裁郑革、康奈集团总裁郑莱莉、泰昌集团董事长兼总裁张鹏飞是“接棒者”——郑革在父辈“带三年、帮三年、看三年”中提前“毕业”完成接力；郑莱莉从车间一线成长，带着“五句嘱托”推动传统鞋企数字化转型；张鹏飞18岁临危接班，把年产值近2亿元的企业带到超40亿元的规模。

作为中国民营经济重要发祥地，温州99.5%的企业是民营企业，贡献了90%以上的税收和就业。民营经济兴则温州兴，青蓝接力正是温州民企基业长青的关键命题。

市委宣传部相关负责人介绍，温州实施“青蓝接力”工程十年来，重点民企“企二代”接班意愿从20%跃升至75%，已完成接班企业中，69%实现营收增长、超79%推进转型创新。

也是在这样的背景下，“追光”思政课——这一承载着价值引领与精神传承使命的温州特色思政教育品牌，持续走进不同群体，并以青蓝对话专场为载体，将价值引领融入民企成长血脉。

自2024年启动以来，“追光”思政课先后走进中学、高校、市委党校、央企，覆盖上万名学生和党员干部。今年项目扩容导师库，10位常驻导师覆盖企业、公益、文化、乡村等领域。乐清专场是全市首个青蓝对话专场。

乐清是温州民营经济排头兵，早在2022年，当地就成立了“新生代乐商青蓝宣讲团”。本次讲师之一的郑革正是该宣讲团成员，这是他“企业家讲给企业家听”的一次现场实践。

接棒的共同命题

五位导师分别通过短视频、PPT演示，声情并茂地讲述各自创业故事后，又被邀请落座对话席，两代温企大咖面对面。主持人开门见山，抛出三个问题：民企接班要不要接？接不接得住？怎么接得好？没有标准答案，只有各自的经历和思考。

“这么好的事情，当然接了。”倪雷震回答得爽快。他说，二代接班，接的更应该是父辈肯拼肯闯的精神。郑革则表示：“我当时有选择，但父辈对永固两个字有特殊感情。”他接班是要“尽力而为、问心无愧”。张鹏飞说得更直白：“我最痛苦的是没得选择，最幸福的是不用选择。”18岁父亲车祸，高中毕业的他临危接班，没得选，反而成了人生更好的选择。陈时升作为创一代，态度干脆：“不管你愿意不愿意接，你必须接。”儿子不肯回温州，陈时升就在上海新设项目，给儿子提供两年过渡时间，用他自己的话说，“先把他‘哄’回来。”

接不接得住？这是更扎心的问题。郑革说，接力是一场接力跑，接棒时需要两代人共同跑一段。郑莱莉表示做好规划，就能接得住。从学校的好学生到一步回到企业剪皮料，手上全是水泡，一度很委屈。但一年车间，两年助理，再两年部门经理……这样的学习过程就是为了接得住。张鹏飞坦言，前十年肯定接不住，全靠老员工支撑，真正接班，是在五年回归、五年突围、五年奋进这几个阶段。

怎么接得好，答案各有所重。张鹏飞说要构建体系。郑莱莉表示要靠创新，用数字化改造传统鞋业。郑革说，不要追求完美，选择没有对错，能做的就是尽力把已经做的选择变成最好的选择。

三个问题没有标准答案，但台上每一位的经历，都是参考答案，赢得热烈鼓掌。

散场后，几位参会者意犹未尽。浙江尚瓯电力工程建设有限公司总经理兼党支部书记肖尚海说，“很敬畏”老一辈温商，“很敬重”新一代企业家，“把自己的本职工作做好，就是最好的传承。”“95后”新生代创业家思康记住了郑莱莉那句话：“传承不是将父辈的活重新做一次，而是让它被现代生活接受和喜欢。”温州市华晨金属材料副总经理周开拓对郑革的“三步走”和张鹏飞的“五年规划”印象最深，“接班要稳扎稳打，不能急功近利。”

青蓝接力，接的不只是企业，更是温州人敢为人先、特别能创业创新的精神。从“家族企业”到“企业家族”，从守家业到担国任，这场追光课没有给出现成答案，却让台上台下的人，都看见了光的方向。

正如现场尾声唱响的《明日之光》——追寻那道光，成为那道光。

来 源：温州日报

原标题： 温州市“追光”思政课首次走进民企 两代温商共答“接班三问”

记者 陈圆圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com