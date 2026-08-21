温州日报 2026-08-21 09:18:41

今年前7个月，温州空港口岸进口冰鲜水产品和食用水生动物超1800吨，同比增长近14%。

温州网讯 8月19日，温州龙湾国际机场货站内，工作人员正对来自韩国的冰鲜鮸鱼等进口生鲜进行理货、装车后将运往浙南各大农贸市场。今年前7个月，温州空港口岸进口冰鲜水产品和食用水生动物超1800吨，同比增长近14%。

今年以来，温州空港进口冰鲜水产品及食用水生动物新增13个品类，不仅包含黄鳝、带鱼、黄姑鱼等市民熟知的传统品类，还引入了三文鱼等高端特色品类。目前，温州空港进口冰鲜水产品及食用水生动物品类已达47个。

品类不断扩容的背后，折射出市场消费需求的升级，也彰显出温州空港国际货运能力的提升。

今年1月，温州至雅加达全货机航线正式开通。今年以来，温州至马德里等航线的腹舱利用率有效提升，为更多生鲜货物进入温州提供了更加多样、便利的航空运输选择。随着生鲜业务不断拓展，进口冰鲜水产品和食用水生动物业务也实现稳步增长。

“冰鲜水产品和食用水生动物保质期短、鲜活度要求高，对通关效率的要求也很高。”温州海关机场监管科科长韩松说。温州海关指导企业用好用足冰鲜水产品“两段准入”、食用水生动物“差异化监管”等惠企助企政策，在严守安全底线的同时最大程度提升通关效率。为保障鲜活水产品高效通关，温州海关还建立食用水生动物和冰鲜水产品快速通关绿色通道，并与机场货站联动优化流程，构建“航线运输一口岸查验一终端配送”全链条保障体系，全力锁住食材鲜度与营养。

温州海关相关负责人表示，将支持温州空港开辟更多国际货运航线，持续深化跨境贸易便利化改革，推动温州空港口岸加快建成浙南闽北赣东重要进口水产品集散中心。

来 源：温州日报

原标题： 鲜活水产“飞”进温州

前7个月空港进口冰鲜水产品和食用水生动物同比增长近14%

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com