温州日报 2026-08-21 09:18:42

记者昨日从龙湾区市场监督管理局获悉，今年以来该区靶向攻坚网络餐饮突出风险，整治成效持续显现：截至目前，该区2662家网络餐饮单位“阳光厨房”覆盖率达99.29%，较去年提升17个百分点，上半年整治成效位居全市第一。

温州网讯 点一份外卖，后厨干不干净、证照齐不齐全，是不少市民点餐时的心头顾虑。记者昨日从龙湾区市场监督管理局获悉，今年以来该区靶向攻坚网络餐饮突出风险，整治成效持续显现：截至目前，该区2662家网络餐饮单位“阳光厨房”覆盖率达99.29%，较去年提升17个百分点，上半年整治成效位居全市第一。

“幽灵外卖”凭借虚假地址、伪造证照隐身线上，隐蔽性强、查处难度大，是网络餐饮监管的顽瘴痼疾。国家市场监督管理总局将该领域线索列为挂牌督办案件，龙湾区市场监督管理局作为案件办理单位之一，打破传统线下巡查局限，创新运用“规则校验+图文比对+图像哈希”技术手段，对线上店铺公示的证照、地址信息逐一核验、逆向追踪，成功挖出“平台内鬼指导—黑产中介制假—商户买证经营”的全链条黑灰产线索，共涉及全国涉案店铺1万余家，移送犯罪嫌疑人20名。该技术也被专案组在全国范围内广泛应用。该案系全市首例该类全链条查办案件，成为全国典型办案样本。

在查办大案要案的同时，龙湾持续夯实日常监管底盘。当地将网络餐饮食品安全治理纳入区委、区政府重点工作和区政协重点提案督办，对无堂食外卖、网红餐厅等重点业态开展精准排查，今年以来累计行政立案566起，移送公安机关6起，查处“幽灵外卖”经营户20家。

针对无堂食外卖商户分散隐蔽、监管触角难延伸的痛点，龙湾还将“无堂食外卖集聚区建设”列入2026年民生实事项目，探索集中化、规范化的源头治理路径。首个试点选址兰江路，目前正处于施工阶段。未来园区投用后将引入专业餐饮管理公司统一运营，对入驻商户实行集中规范管理，从源头破解小微外卖商户分散难管的问题。

网络餐饮安全治理，不只靠监管部门“单打独斗”。龙湾出台外卖骑手积分奖励机制，将食品安全“随手拍”融入龙湾区委社工部牵头的新就业群体“城市治理合伙人”工作体系，首批聘请10名外卖骑手担任食品安全社会监督员。骑手日常取餐过程中发现的食品安全问题，上报有效线索每条可计5积分，积分存入街道为新就业群体设立的个人账户，可兑换实物或服务，积分排名靠前的可获表彰激励，提供重大隐患等关键线索的另有额外嘉奖。

目前，龙湾已根据骑手上报的有效线索查处相关违规商家。下一步，该区将持续深化网络餐饮全链条治理，巩固扩大整治成效，切实守牢食品安全底线，守护市民“舌尖上的安全”。

来 源：温州日报

原标题： “幽灵外卖”查到底 快递小哥随手拍

龙湾网络餐饮整治成效全市领跑

记者 陈圆圆 龙湾融媒记者 余平

本文转自：温州新闻网 66wz.com