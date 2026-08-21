温州日报 2026-08-21 09:18:42

昨天上午，随着桃粉色景观车缓缓驶出楠溪江站，永嘉县楠溪江景交一号线、二号线正式开通运营。

温州网讯 昨天上午，随着桃粉色景观车缓缓驶出楠溪江站，永嘉县楠溪江景交一号线、二号线正式开通运营。

全新投用的16辆景交车车身以桃粉为主色调，融合楠溪江古建筑、山水花卉等特色图案，辨识度极高。走进车厢，软座、USB充电接口、LED实时定位屏、景点语音讲解系统一应俱全，车辆还配备无障碍轮椅坡道，特殊人群乘坐轮椅可直接上车，细节之处尽显贴心。来自温州市区的游客叶浩然尝鲜体验后称赞：“我从温州北站过来，车很新，空调也很凉快，开起来也很稳，车子体验感很好。”

景交一号线定位景区内部微循环，往返于楠溪江站与桃花源之间，沿途停靠楠溪江游客中心、滩地音乐公园、丽水街、芙蓉古村、狮子岩等7个核心站点，运营时间为8:30—18:30。游客购买10元全日票，即可在当日不限次数上下车，实现古村、网红公园、自然山水间的一站式打卡。

景交二号线则主打外部快速接驳，从温州北站公交枢纽出发，途经上塘、岭下、狮子岩、芙蓉古村等34个站点，终抵楠溪江站，运营时间为温州北站公交枢纽：8:00—17:00；楠溪江站：10:00—18:30。这条纵贯城区与景区腹地的长线，打通了高铁动车站到核心景点的“最后一公里”，外地游客出站即可直达景区，无需辗转换乘。

“原来公交线路只途经楠溪江个别景点，但一号线能途经楠溪江多个核心景区。二号线串联的是高铁站到核心景区，能更方便地服务游客从外地到核心景点游玩的全程。”永嘉县公共交通运输集团有限公司党总支副书记叶冬青介绍。

票价方面，一号线单程5元、全日票10元，二号线按里程计价3至10元不等。市民游客可通过微信“NX定制游”小程序提前购票，也可直接投币或扫描车内二维码现场支付，上车后出示乘车码核验即可。随着5A级景区创建纵深推进，永嘉正加速构建“快进慢游”的全域旅游交通体系。

来 源：温州日报

原标题： 楠溪江景交专线开通 一站式解锁山水漫游新体验

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 刘曦

本文转自：温州新闻网 66wz.com