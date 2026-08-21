每年可省一座水库的水量 乐清“智慧灌溉”让农业节水更直观
温州网讯 近日，乐清南塘镇东港村村民老黄像往常一样走到田边泵站旁，抬眼便能看清设备上不断跳动的用水数据，这已然成为他日常巡田的习惯。这套被村民亲切地称为“水管家”的外夹式超声波流量计，精准记录每一次农田灌溉用水量，让田间灌溉告别“凭经验、估水量”的粗放模式，也让村民的农业用水账目变得透明清晰。
东港村的变化，正是乐清市深化农业水价综合改革的生动实践。据悉，东港村3号泵站承担着村内150亩农田的灌溉保障任务，惠及320名村民。改造升级前，该泵站无专业水量计量设备，农田灌溉完全依靠农户经验操作，普遍存在大水漫灌问题，不仅造成水资源严重浪费，还导致田间肥料随水流流失。
依托乐清市农田水利灌溉工程全域更新升级契机，东港村3号泵站换上了高效离心泵，并安装了超声波流量计，全天候实时监测灌溉流量。有了这双“智慧眼”，灌溉流量精确到立方米，配合定额管理与精准补贴、节水奖励政策，农户们逐渐养成了按需灌溉、分段轮灌的新习惯。一年下来，仅这处小小的泵站就节省了5000余立方米水。东港村还因节水有方，累计获得精准补贴和节水专项奖励等各类奖补资金12万余元。
单座泵站的精细节水管理，反映出乐清水利水网提质增效的系统布局。今年，乐清成功入选省级节水增效试点，其背后是一套环环相扣的长效机制。据乐清市水利局相关负责人介绍，乐清构建起“市统筹、镇落实、村落地”管护体系，投入专项资金，将改革触角延伸至498个行政村的27万余亩农田，实现农田灌区全覆盖。同时，创新实施超定额累进加价与节水奖励联动机制，核定农业水价0.18元/立方米，累计发放奖补资金超1600万元。
数字赋能让农业节水摆脱“简单关闸限流”的传统思维，迈入智慧调度新阶段。依托农业水价改革智慧管理平台，乐清完成了300余座泵站堰坝的提档升级，改善灌溉条件5.67万亩，实现对灌区用水的远程监控与可视化调度。
一系列改革举措落地见效，让乐清农业节水成效持续显现。目前，乐清灌溉水有效利用系数提升至0.637，年节水量超120万立方米，相当于每年多“存”下一座小型水库的水量。
来 源：温州日报
记者 程源 乐清融媒记者 孔丽琴
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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