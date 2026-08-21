内容出海 算力进山 龙湾文化“新三样”的破题之路

温州日报 2026-08-21 09:18:20

浙南AI内容创作与传播基地展厅内，陈列了不少文创衍生品，把文化“新三样”的产业链进一步拉长。 佩蕾 摄

温州网讯 8月18日，走进温州国际云软件谷的浙南AI内容创作与传播基地，一楼展厅的屏幕上循环播放着各种AI短片。苍南10种海鲜被做成了10个神仙形象，在AI生成的画面里活灵活现——这是基地入驻企业元瓯科技为苍南文旅制作的20集AI短片。这家公司的创始人干了20多年实拍广告，去年转型AI影视。从实拍导演变成AI导演，镜头语言的优势还在，但效率完全不一样了。

同在这个基地还有一家很特别的公司——创始人是个韩国音乐学博士，用AI生成音乐，上传到全球多个流媒体平台，靠点击和下载赚钱。一条完整的AI数字内容产业链，正在这个基地里悄然成形。

近期，龙湾更成功入选全省文化“新三样”高质量发展试点，全省仅9个县（市、区）入围，温州仅龙湾获省文化产业发展专项资金3000万元扶持。

“造出来”和“卖出去”

基地的6楼，港股上市企业阜博集团正在装修。这家公司做的是数字版权确权和内容监测，好莱坞六大电影公司都是它的客户。

阜博在龙湾要做两件事：一是搭建AI一站式创作平台，把各种大模型集成到一起，创作者在平台上完成从剧本到成片的全流程；二是在创作的同时就进行版权监测，发现侵权及时提醒，作品完成后即刻确权，然后一键分发到海外平台。

“现在AI生成的内容还不能在国家版权局登记，但可以先确权——证明这个东西是你做的。”基地运营负责人介绍说，“以后政策放开了，你的版权就在自己手里。”

线上平台之外，龙湾还计划在基地内打造一个线下的“一站式出海综合服务平台”——企业从工商注册、版权申请、网络视听许可证办理到出海合规，全部在一个地方搞定。“企业不用东跑西跑，安心创作就行。”龙湾区文化产业中心主任郭和强说。

这个出海服务体系有个更大的构想：依托温州80万海外华侨、5000余个侨团、遍布131个国家和地区的侨网资源，在全球布局N个海外服务站。对此，郭和强表示：“传统的温州贸易商，我们想把他们变成数字文化的合伙人，帮我们在海外做版权保护、做内容分发。”目前，新加坡、澳大利亚已有温州籍侨商表达了合作意向。

不仅如此，郭和强还在调研中算过一笔账：国内某行业头部企业，去年还有300多个真人短剧剧组在合作，今年一部真人剧都没上，全部转为AI制作——一部真人剧成本100万元，而AI剧可以压缩到10万元。这在温州市文化“新三样”专班副组长、市人工智能学院副院长倪考梦看来，渠道才是核心资源，“能做出片子的人多的是，但有渠道把片子卖出去才是本事”。这正是龙湾选择阜博、布局出海渠道的逻辑所在。

高校老师带学生“教AI拍电影”

刘志颖是温州理工学院的副教授，也是一名动画导演，在影视动画行业摸爬滚打了近二十年。2025年9月，他认定AI对影视制作的变革已从“辅助”进入“生产”阶段，便下定决心，带着学生团队成立了太一AI影视工作室。随后，他才带着团队入驻浙南AI内容创作与传播基地。

和大多数AI创作者不同，他带领团队不只做片，更是在“造工具”——研发名为TY-Studio的漫剧制作智能体。他试图将自己二十年的导演经验，拆解成剧本分析、分镜设计、镜头调度等一套规则，写进AI系统，让AI学会像导演一样思考和工作。“我想把过去导演、编剧在长期实践中形成的经验，沉淀成一个可调用的系统。”刘志颖感慨。

如今，这套方法论已初见成效。一部过去可能需要约一个月制作的动画短片，部分项目能压缩到几天到一周。团队自制了十几部AI漫剧，同时通过广告宣传片等商业项目维持运转。他们的作品《修仙之道，我直接躺平》《镇邪司》等陆续登陆短剧平台，全网累计播放量突破3000万；作品《Love on the SIEELINES》也成功出海。

在刘志颖看来，AI终将替代大量标准化的商业导演工作，但无法替代创作的“原点”——一个故事为何值得讲，一部作品希望把观众带到哪里。因此，他希望太一未来每年只打磨5至10部真正能产生社会影响力的精品。“不是以量取胜，是以质取胜。”目前团队采用“小而美”模式，核心架构为“8名员工+3位创始人”，并已累计培养近200名AIGC创作人才，让许多学生直接进入真实的商业项目。

基地的AI影视服务政策“18条”与这种成长路径形成呼应——从办公场地、算力支持到人才认定，覆盖创作者的全生命周期。龙湾甚至在探索把优秀的创作者纳入高层次人才体系，打破学历、职称限制，让他们也能有机会评上高层次人才，享受购房折扣等人才待遇。“因为把创作者留下来，不能只靠情怀。”郭和强说。

00后团队的龙湾选择

今年4月，2025华为开发者大赛浙江赛区一等奖的获奖团队落户基地——5个人，全是温州大学的毕业生。他们成立了两家公司：原子游创做AI开源游戏平台，让用户可以在平台上创作和发布游戏；人力科技做AI企业服务，帮传统企业做软件开发、模型部署。

“温州相比杭州上海，政策扶持力度肯定没那么大，但好处是软件公司少，没有那么大竞争压力，资源倾斜会更大。”项目合伙人马云飞说。入驻几个月，园区不仅提供了优惠的办公场地，还经常举办路演和商业对接活动。“园区帮我们对接了乔顿服饰等企业，谈AI生成标书的项目合作。业务机会还是挺丰富的。”

原子游创只是龙湾文化“新三样”网游产业的一个缩影。前不久，AI开源游戏创作与数字内容产业平台项目在市级重大项目签约仪式上正式落地龙湾——这正是原子游创正在搭建的DSGO人工智能开源游戏共创与内容分发平台，配套开源游戏引擎研发、AI模型与算力调度、数字游戏内容生产运营三大中心。与此同时，龙湾还将依托温州工艺美术产业园的40亩产业用地，探索将热门影视IP转化为瓯窑、徽章、冰箱贴等文创衍生品，把文化“新三样”的产业链进一步拉长。

网剧有声量，游戏有布局，文创有延伸——龙湾的文化“新三样”版图正日渐成形。126P算力、81家AI生态企业、3000多家数字经济企业、429.6PFLOPS总算力规模、今年1至5月人工智能核心产业营收增长48.1%——这些数字背后，是一条正在加速运转的产业链。

“未来几年，AI慢慢会被淡化，IP会被强化。”倪考梦坦言。当AI工具变得像水电一样普及，真正稀缺的是IP、是渠道、是生态——而这正是龙湾眼下正在打的基础：先把人拉进来，再把平台搭起来，才能把“出海”的路修通。

来 源：温州日报

原标题： 内容出海 算力进山 龙湾文化“新三样”的破题之路

记者 陈佩蕾

本文转自：温州新闻网 66wz.com