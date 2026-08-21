温州发布 2026-08-21 09:29:18

8月19日，浙江交通集团幸福轨道公司针对温州S1线进一步完善便民服务设施，新增8座升级版空调候车房，为市民乘客的夏日出行增添“清凉保障”。

酷暑难耐，如何让市民乘客候车更舒适、更安心？8月19日，浙江交通集团幸福轨道公司针对温州S1线进一步完善便民服务设施，新增8座升级版空调候车房，为市民乘客的夏日出行增添“清凉保障”。

本次新增的8座候车房分布在惠民路站、动车南站、潘桥站、龙腾路站、瑶溪站5座车站，使全线空调候车房总数达到18座。

新增候车房在既有基础上进行了全面优化：在空间设计方面，根据车站客流需求扩大候车区域，提高高峰时段候车承载能力；在功能配置方面，延续恒温控温、空气循环、隔热遮阳等核心功能，并结合实际使用需求完善内部设施，进一步提升候车空间的舒适性和实用性。

此前，幸福轨道公司已在温州S1线新桥站、德政站、龙霞路站、三垟湿地站、科技城站5座车站投用10座空调候车房。

幸福轨道公司相关负责人表示，新增候车房特别考虑了动车南站等交通枢纽的换乘需求，力求为不同出行场景提供清凉服务。下一步，温州S1线将持续关注市民乘客出行需求，从细节入手优化服务设施、提升服务品质，以更加舒适的候车环境和更加贴心的服务举措，为市民乘客夏日出行增添便利与清凉。

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原标题： 温州S1线空调候车房上新了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com