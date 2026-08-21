温州市首张外籍自然人OPC营业执照核发

温州晚报 2026-08-21 09:29:00

8月18日，坦桑尼亚小伙Hassan来到瓯海区政务服务中心市场监管窗口，从窗口工作人员手中接过了印有自己名字的营业执照，这是全市首张面向外籍自然人核发的工位号登记OPC公司营业执照，也标志着外籍人才来温创新创业的商事服务新通道正式打通。

温州网讯 8月18日，坦桑尼亚小伙Hassan来到瓯海区政务服务中心市场监管窗口，从窗口工作人员手中接过了印有自己名字的营业执照，这是全市首张面向外籍自然人核发的工位号登记OPC公司营业执照，也标志着外籍人才来温创新创业的商事服务新通道正式打通。

Hassan是一名刚从温州大学国际教育学院毕业的研究生，能说一口流利的中文。他创办的是一家进出口贸易类OPC企业，也是中国（温州）数安港OPC生态社区正式运营以来落地的首例外籍创业主体。此前数安港OPC生态社区走进校园开展的政策宣讲，让他详细了解到瓯海为OPC创业者配套的免费创业空间、专项政策扶持和全链条代办服务，最终下定决心留在温州开启自己的创业项目。

OPC（One Person Company，一人公司）是指在人工智能协同支持下，由个人独立完成产品设计研发至市场投放全链路闭环的新型创业形态，通过“单人+AI即公司”模式重构创业生态。中国（温州）数安港作为承接温州OPC试点的核心载体，通过统筹空间、政策、算力、服务等资源，持续打造人工智能OPC创业集聚地。

为保障这首家外资OPC主体顺利落地，瓯海区政务服务中心、瓯海区市场监管局联动数安港OPC生态社区建立了跨部门协同服务机制，双方均落实专人全程对接，提前开展线上前置沟通、申请材料预审和业务流程指导，针对外籍经营者身份证明材料的提交要点提供一对一精细化专属服务，最终实现创业者正式提交申请的当日就完成全部审核流程、拿到营业执照，全程无需“来回跑、多头问”。

“这是瓯海面向外籍自然人核发的第一张工位号登记OPC公司营业执照，目前还有两家外资OPC企业正在筹备入驻数安港。”瓯海区市场监管局登记注册分局负责人杨慧超介绍，Hassan这次能这么快顺利拿到执照，核心得益于我市专为OPC创业者推出的“工位号登记”创新模式。目前包括数安港在内的全市各大产业园区、高能级平台，都已积极落地这项登记政策：OPC创业者仅凭园区管理方出具的工位号使用证明，就能直接完成企业注册，无需额外提供独立商用地址材料，真正实现“拎包入驻、零成本启动”，大幅简化了申请材料、降低了创业门槛，Hassan正是依托数安港提供的工位号证明，完成了这家外资OPC企业的全部注册流程。

今年以来，瓯海区市场监管局聚力支持瓯海打造人工智能OPC创业高地，紧扣OPC企业开办、经营等全生命周期需求，持续优化市场准入服务，全力打造标准化、便利化OPC市场准入快速通道，推行全程免费帮办联办服务模式，实现创业者当天申报、当天审核、当天发证，不断降低OPC创业制度性成本。

来 源：温州晚报

原标题： 全市首张外籍自然人OPC营业执照核发

记者 陈培培 通讯员 林佳佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com