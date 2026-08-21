你吃过“糯米饭馒头、猪油渣花卷”吗？ 这对90后夫妻的“新中式馒头”火了

温州晚报 2026-08-21 09:25:37

当传统的温州味道揉进了面团里，会碰撞出怎样的“火花”？记者带你去“尝一下”。

店门口

温州网讯 你吃过糯米饭馒头、猪油渣花卷吗？“猪油渣花卷好了！糯米饭馒头也出笼了！”苍南“五口馒头”店主陈耀掀开笼盖，热气裹着面香扑面而来。昨天，该店新推出的糯米饭馒头、猪油渣花卷正式上线。

当传统的温州味道揉进了面团里，会碰撞出怎样的“火花”？记者带你去“尝一下”。

返乡创业

在服务区里开馒头店

下午3时半，记者来到苍南屿湖168服务区。竹蒸笼的白雾袅袅升起，混着麦香和淡淡的竹香，在午后潮热的空气里弥漫开来。一家原木装修风格的小店——“五口馒头”门前排起了不长不短的队。操作间是透明的玻璃，和面、发酵、塑形、上笼，所有工序一目了然。一名从龙港专程赶来的顾客咬了一口刚出笼的糯米饭馒头，油脂的香气在齿间化开，他冲柜台后的夫妻俩竖了个大拇指：“这个味道，咸中带甜，新颖！”

“我们一家五口，回家乡开馒头店，就取名叫‘五口馒头’好了。”店主清清说，五口馒头店的名字来得随意而温馨。

店主90后夫妇陈耀、清清有三个女儿。两年前，夫妻俩和朋友合伙在台州经营了一家馒头厂，在当地小有名气。随着三个孩子逐渐长大，夫妻俩起了返乡的想法。“孩子们正是需要父母陪伴的时候，在外打拼虽然赚钱，但错过了孩子的成长太可惜了。”清清说。

回乡创业，选址不易。确定返乡创业后，夫妻俩从今年2月开始，在灵溪镇四处寻觅门店，奔波调研市场、摸排本地口味，前后耗时数月却始终没有找到合适的店面。“灵溪城区房租高、人工成本贵，整体投资压力太大，而且很难找到合适的铺面。”就在夫妻俩一筹莫展时，机缘巧合之下，他们发现了屿湖168服务区仅剩的一间门面。

“这里是陈耀的老家，风景优美，地理位置也很好，辐射平阳、鳌江、龙港、宜山等周边多个乡镇，路程都在半小时左右，特别合适。”清清笑着说，在当地工作人员支持下，他们顺利敲定店面，成为服务区首家入驻的商户，开启了全新的返乡创业之路。

生意红火

一天一千多个不够卖

刚开始，夫妻俩心里其实都没底。“开业前我们心里特别没底，只是想着能有人光顾就好，别的完全不敢多想。”清清回忆起开业时的忐忑，没想到，第一天就卖了两三百个馒头。更让她没想到的是，第二天爆单了，店里卖了1000多个馒头。

“五口馒头”最特别的地方，是它不“赶早”。早上8时开门，下午6时打烊，完全不像传统馒头店那样赶着清晨四五时出摊。“我们坚持现做现卖，每天做多少卖多少。”陈耀说。

每天清晨5时半，陈耀就抵达门店，开始准备食材、发酵面团。面团发酵需要一两个小时，他全程把控温度和时间，抽空把新鲜蔬菜清洗改刀。清清则负责对接订单、打理门店。

店里20个大笼屉循环使用，蒸好一批取出码放，空出来的笼屉马上摆料继续上锅。“20个笼屉，就没一个闲下来过。”陈耀说。一天紧锣密鼓，能手工制作大约1100个馒头。

“我们注册了视频号、抖音、小红书等多个平台账号，装修店铺时还计划着要好好拍视频运营自媒体账号为店铺引流呢，没想到一开业就忙得昏天黑地，除了最初的几个视频，后面的内容我都来不及剪辑，每天回家倒头就睡。”清清说。

虽然自媒体平台还没来得及好好运营，但顾客已经自发找上门来了。最让清清惊喜的是一位来自福鼎的顾客。“她开车40分钟来买我们的馒头，说在网上刷到过我们，觉得我们的馒头很健康。”清清说，“千里迢迢专门跑来找我们买馒头，她很开心，我们更开心！”

如今，“五口馒头”的回头客越来越多。“销冠”牛奶馒头和红糖爆浆馒头每天下午就售罄，常常需要提前一天预订。

创新口味

温州味“新中式馒头”

在台州做了两年馒头，回到苍南，陈耀发现两地虽近，口味依然不大一样。

“台州人口味偏甜，温州这边偏爱清淡口感，所以我们特意将配方甜度下调了20%，更贴合本地饮食习惯。”陈耀说，他还结合年轻人的口味，做了一批花式馒头。看起来健康满满的羽衣甘蓝奇亚籽馒头、玫瑰花蔓越莓馒头，新颖漂亮的榛果奥利奥卷、咖啡巧克力卷，充满创意的菠菜芝士肠仔包……

“小时候，欧式面包攻占了大街小巷。现在，健康的馒头逐渐又热门起来。我想着，将欧式面包的搭配方式用在传统馒头上，结合年轻人热爱的咖啡等等口味，一定吸引人。”陈耀将这些创新口味称之为“新中式馒头”。

8月20日推出的糯米饭馒头和猪油渣花卷，是“五口馒头”在“新中式”道路上的最新尝试。

糯米饭是温州人早餐的灵魂——糯米蒸得晶莹剔透，浇上一勺香菇肉末，撒上油条葱花，是无数温州人从小吃到大的味道。陈耀和清清把这份记忆“包”进了馒头里：面团擀大平铺，再铺上满满的炒好拌好的糯米饭，卷成长条，切成块状，上笼蒸透，咬开是馒头的松软和糯米的咸香交织，回味微甜，层次分明。

猪油渣花卷的灵感，则来自苍南本地的另一张美食名片。在屿湖168服务区，与“五口馒头”相邻的，正是“苍城故事”极嘉猪油渣店。“五口馒头”将藻溪几十年的地方风味——猪油渣，包进花卷。猪油渣软硬适中，卷进花卷，口感丰富，肉香四溢。

这两款新品，精准切入了温州人的味觉记忆。正式营业不到一个月，“五口馒头”的营业额比预期超出两倍。为了突破服务区的地理局限，将家乡味道传得更远，夫妻俩还搭建了线上小程序商城。清清告诉记者，目前门店最远订单已经发到江苏南通，小小的馒头，跨越数百公里传递温州烟火气。

来 源：温州晚报

原标题： 你吃过“糯米饭馒头、猪油渣花卷”吗？ 这对90后夫妻的“新中式馒头”火了

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com