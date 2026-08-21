温州晚报 2026-08-21 09:27:08

没有营业执照，凭养殖亩数和捕捞许可证就能贷款；以前最多批30万元，现在最高能贷300万元——洞头渔民的融资难题，正在被一种量身定制的信贷方案破解。

温州网讯 没有营业执照，凭养殖亩数和捕捞许可证就能贷款；以前最多批30万元，现在最高能贷300万元——洞头渔民的融资难题，正在被一种量身定制的信贷方案破解。

长期以来，洞头渔民贷款面临三道坎：很多渔民是家庭作坊，连个营业执照都没有，银行门都进不去；养殖捕捞靠天吃饭，收益不稳定，银行没法评估；养一季紫菜、修一次船，动辄要六七十万元，银行常规贷款最多给30万元，杯水车薪。

产业有痛点，金融有回应。温州银行洞头支行依托“温信贷”产品，量身打造了“洞头区海洋经济产业集群”方案，全链条覆盖捕捞、养殖、运输、加工等环节的经营者。没有营业执照的渔民，可凭养殖亩数、网箱数量、捕捞许可证、渔业船舶证等佐证材料办理贷款；授信额度最高可达300万元，打破了以往“额度不够用”的困局；同时根据产业生产周期灵活设置还款期限，有效缓解渔民季节性资金紧张难题。

好方案带来真实惠。某羊栖菜加工企业主，此前凭固定资产净值申请贷款仅能获得20万元授信，远不能满足扩大加工能力的资金需求。通过该方案，支行结合其经营期限、自有房产等资质综合评估，授信额度提高至85万元，为企业发展注入了强劲动力。渔民苏先生拥有一台主机功率258千瓦的作业渔船，银行根据其渔船规模、常年经营情况核定基础额度，结合个人优质资产条件适度提额，最终获批64万元授信资金。“拿到这笔钱，禁渔期修船、买柴油的钱都够了，开渔就能安心出海。”苏先生说。

截至7月末，该方案已为60余户渔民授信超3000万元。随着开渔季临近，越来越多洞头渔民正凭借“温信贷”备足资金、整修渔船，准备扬帆出海。

来 源：温州晚报

原标题： 凭捕捞证也能贷 洞头渔民融资难题有解了

记者 赵琼 通讯员 李丽

本文转自：温州新闻网 66wz.com