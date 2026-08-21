温州晚报 2026-08-21 09:29:08

近日，黄金市场涨势喜人，前日国际金价价格连续突破4400美元、4500美元两大整数关口，昨日站稳4500美元/盎司，创下6月2日以来新高。国内品牌金饰价格随之连夜跳涨。

温州网讯 近日，黄金市场涨势喜人，前日国际金价价格连续突破4400美元、4500美元两大整数关口，昨日站稳4500美元/盎司，创下6月2日以来新高。国内品牌金饰价格随之连夜跳涨。

金饰克价

一夜大涨近50元

“昨天来看还是1300出头，今天一开门就调到1359了。”昨天上午，温州一家商场黄金专柜的销售人员告诉记者。

受隔夜国际金价影响，国内多家品牌金饰价格一夜之间大幅上调。昨日，周生生足金饰品报1359元/克，单日大涨46元；老庙黄金足金饰品报1355元/克，单日大涨44元；老凤祥足金饰品报1352元/克，单日大涨37元。

进入8月以来，黄金市场走出了一轮明显的反弹行情。国际黄金现货黄金价格从4000美元/盎司附近快速回升至4500美元/盎司上方，累计涨幅超12%。而在8月19日，国际黄金更是大涨4.35%，直接让国内金饰价格一夜大涨。

本次贵金属大涨的直接导火索，是美国财政部的一则公告。8月19日晚，美国财政部宣布将长期名义国债的流动性支持回购操作单次最高规模至少提高一倍。长期美债收益率随即快速下降，美元同步走弱，黄金应声大涨。

机构看年底

4500是起点还是终点

金价重返4500美元关口之后，市场对于后市走向的分歧反而进一步放大。

多数看多机构认为，突破4500美元意味着黄金定价逻辑的升级，后续仍有较大上行空间。其中最乐观的是摩根大通，该机构维持2026年底目标价6000美元/盎司，虽将全年均价从5708下调至5243美元，但依然坚定看涨。高盛则维持2026年底5400美元/盎司目标价，长期看多态度坚决。

东方金诚研究发展部高级副总监瞿瑞给出了三种情景：基准情景下，若美国核心CPI持续回落、就业市场进一步降温，美联储可能释放降息信号，预计年底COMEX黄金将运行在4500至4800美元/盎司；乐观情景下，若四季度美联储启动降息且全球央行购金加速，金价有望挑战5000美元/盎司关口；悲观情景下，若中东冲突升级推动油价冲高，通胀反弹倒逼美联储重启加息，金价或二次探底至3800美元/盎司。

道富银行（State Street）黄金策略主管在8月19日发布的报告中预计，金价将在年底或2027年初向上突破至4500~5000美元/盎司。

不过，也有机构保持谨慎。宁证期货提醒，当前贵金属尚未完成回踩震荡区间就再度大涨，短期不宜过分看多。

国际金价回来了

你的黄金回本了吗

“明明国际金价已经涨回来了，我之前差不多同价格买的黄金怎么还没回本？”投资者王先生的困惑，并非个例。

去年10月，王先生以976元/克的价格买入国内黄金。当时国际金价为4374美元/盎司。8月18日国际金价报4389美元/盎司，微涨0.35%，但国内上金所基础金价仅953元/克左右，每克反而亏损了约24元。

为什么国际金价涨回来了，国内金价却“跟不上”？

其实答案在汇率上。国内黄金价格以上海黄金交易所为基准，而上海金价又以伦敦和纽约金价为锚，通过汇率换算和本地因子进行调整。2025年10月至今，人民币兑美元汇率从7.12升值至6.74附近，累计升值约6%。

业内人士解释，同样是4389美元/盎司的国际金价，如果汇率仍是7.12，国内金价应为998元/克左右；而汇率升值到6.74后，换算出的国内金价就降至约952元/克。中间少了的40多元，正是被人民币升值“吃掉”的。“在国际金价不变的前提下，人民币走强会直接压低人民币计价黄金的价格水平。”

这也给投资者提了个醒：关注金价走势固然重要，但汇率变动对实际收益的影响同样不可忽视；即使黄金重回上升通道，但你的黄金回没回本，还得看你在什么时点、用什么货币买的。

来 源：温州晚报

原标题： 国际金价站稳4500美元/盎司 黄金重回上升通道？你买的黄金回本了吗

作者：欣欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com