潮新闻客户端 2026-08-21 09:30:51

三年来，“背包护苗”已覆盖当地6个行政村，累计服务儿童400余人次。这背后，是“乡党委牵头、村干部保障、大学生送教、驻村干部跟踪”的多方协同机制在持续运转。

图为孩子们围成一圈哼唱歌曲

草坪上，吉他声悠扬响起，孩子们围坐一圈，跟着旋律轻声哼唱；田埂、井盖、溪边的石头，成了他们挥洒创意的画布。这是文成县周山畲族乡周垟民族村暑期里最动人的一幕。在这里，浙江师范大学的研究生志愿者们把课堂搬到了户外，也把一个名为“背包护苗”的暖心品牌，深深种在了畲乡孩子们的心里。

“这里的课比学校好玩！在学校只能在教室里画画，在这里可以在户外画小猫小狗，还有可爱的小人物。”每年暑假都专程从瑞安赶回周山上课的陈蔚，眼里闪烁着兴奋的光芒。

这份吸引力，源于三年前的一次破题探索。周山畲族乡地处偏远，乡里没有公办学校，青壮年大多外出务工。每逢暑假，留守儿童“无人管、作业难、生活单调”的现实困境便凸显出来。2024年起，周山畲族乡党委联动党员干部、高校志愿者及基层社工，以党群服务中心为主阵地，发起了“背包护苗”暑期行动。

行动的第一步，是精准摸排。乡里逐户走访，收集了23份“微心愿”清单。针对孩子们居住分散的特点，当地探索出“集中日+上门日”双轨模式：村干部把孩子接到村党群服务中心集中上课；对无法到场的孩子，志愿者则背着装满教具和关怀的背包，送教上门。

“我们定期下村走访，就是为了更精准地了解他们的需求，让孩子们感受到乡里的温暖。”上坑民族村驻村干部蒋星星说。在她的电脑里，存着每个孩子的专属“成长档案”：哪门功课弱、性格有什么变化、需要什么帮助，一目了然。

降背村的雷微微就是档案里最生动的注脚。第一年参加活动时，她明显拘谨，不敢大声说话；第二年，她敢于站起来表达自己；到了第三年，性格已经变得开朗许多。作为乡里“阅读空间微改造”的受益者，驻村干部为她更换了护眼灯、添置了书桌，打造出专属学习角。“以前暑假在家就是玩手机、写作业。参加活动后，学会了跳舞、唱歌、做手工，交到了很多朋友，成绩也从七八十提高到了九十多。”雷微微笑着说。

图为孩子们分享自己的作品

今年，“背包护苗”再次升级，美育课程以“流动艺术课堂”的形式加入，为孩子们打开了另一扇窗。“一段时间下来，他们的动手能力和协调能力都有明显提升。”浙师大艺术学研究生、暑期实践老师徐梦莹说。

三年来，“背包护苗”已覆盖当地6个行政村，累计服务儿童400余人次。这背后，是“乡党委牵头、村干部保障、大学生送教、驻村干部跟踪”的多方协同机制在持续运转。

“三年来我们持续迭代课程内容，从课业辅导到阅读空间微改造，再到今年的美育课程，目的就是不断找到孩子的需求点。”周山畲族乡党委委员吴郑洁表示，未来将持续联动多方力量，把“背包护苗”长期办下去，让它成为孩子连接家乡的纽带。

为避免短期支教“一阵风”，当地党委政府已与浙师大建立长期合作——暑期集中线下授课，平时线上辅导，并定期回访，让美育帮扶常态化。“这次美育课程让我们切实感受到乡村对美育的需求。美育实践虽是短期活动，但接下来我们将进行长期合作，让这一份艺术之爱持续下去。”浙师大暑期艺术实践团指导老师金丽华说。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 文成畲乡有支“背包护苗”队伍 点亮留守儿童的夏天

记者 戚祥浩 通讯员 陈小乐 王安

本文转自：温州新闻网 66wz.com