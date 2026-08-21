鹿城发布 2026-08-21 09:32:54

日前，青鹿人才公寓（炬科佳苑）一期364套精装修房源正式投用。至此，鹿城人才公寓已形成多点布局，累计投用房源超过1600套，规划建设总量将突破2600套。

青年因城市而聚，城市因青年而兴。让青年与城市实现“双向奔赴”，是鹿城正在用心解答的一道命题。日前，青鹿人才公寓（炬科佳苑）一期364套精装修房源正式投用。至此，鹿城人才公寓已形成多点布局，累计投用房源超过1600套，规划建设总量将突破2600套。从“住有所居”到“住有优居”，鹿城正用一张覆盖全域的安居网，稳稳托起青年人才的“城市第一站”。

364套精装公寓投用，拎包入住再升级

新投用的青鹿人才公寓（炬科佳苑）一期位于南郊街道牛山东单元，与往期青鹿人才公寓，在硬件和服务上完成了全面升级。

在公寓16楼可以看到，50㎡的户型里，厨房、卫生间、卧室各自独立，阳台采光充足，吊顶书架和办公桌一应俱全；40㎡的户型则采用开放式厨房与餐桌一体化设计，空间利用高效。两种户型均配有空调、油烟机、洗衣机、实木床、衣柜等家具家电，真正实现“拎包即可入住”。

室内

“我们委托专业设计团队，采用现代简约风格，低饱和度墙面、软包靠背、扩充的储物空间，都是希望这个空间能真正贴近年轻人的生活方式。”区工发集团所属企业温州市白鹿人才科技发展有限公司副总经理朱文超介绍。

停车场

配套设施同样可圈可点。楼下设有地下停车场、健身房、书吧，小区门禁带人脸识别，并配有智能快递柜。沿街商铺正陆续引入餐饮、理发、超市、药店，日常所需基本不出小区，一个专属于青年人才的便捷生活圈已然成形。

从“住得下”到“住得好”，炬科佳苑的投用，标志着鹿城人才公寓的品质标准进入新阶段。

90天免租，给年轻人一个“缓冲期”

硬件是基础，政策才是关键。让年轻人真正留下来的，是一套贯穿“落脚—求职—就业—扎根”全周期的安居政策。

雷守杰对此深有体会。2024年，这位“双一流”高校计算机专业的硕士毕业生从西安来到鹿城。和身边同学一样，他原本把目光锁定在杭州和深圳。“无意间刷到了鹿城为大学生推出的3个月免租政策，特别打动我。”他说，“刚出校门，不好意思再向家里伸手，一线城市人才房排队太久，市场租房又怕踩坑。鹿城愿意等一等年轻人，这份信任感很难得。”

先落脚，再决定去留。雷守杰所享受的这套政策体系，如今正覆盖到更多年轻人身上，包括刚刚投用的炬科佳苑。

据鹿城区住建局相关负责人介绍，鹿城持续实施新温州人青年安居计划，依托“新温青安居”微信小程序，实现免租便捷申请。新来鹿求职的年轻人，可先入住后就业，享受15天免租2次，其中人才类前三个月租金全免。三个月内找到工作的，DEF类人才享受1折配租，全日制大专生、初级职称人才和高级工享受3折配租；住满一年后，还可分别继续享受4年3折和4年5折的配租政策。

针对灵活就业人才，区委人才办出台了八项支持措施，针对灵活就业的F类及以上人才配租面积不超过40㎡，租金为评估价50%；灵活就业的全日制大专生、初级职称人才和三级高级工配租面积不超过40㎡，租金为评估价70%。累计不超过5年。超出部分面积的租金按政府指导价的100%计收。

朱文超与记者算了一笔账，符合初次来鹿的求职就业F类及以上人才，选择青鹿人才公寓（炬科佳苑）配租面积40㎡户型，前3个月免租金，3个月后每月租金为100元左右，远低于市场配租价格。住满一年之后，还可以继续享受4年3折的配租政策。

从雷守杰到更多像他一样的年轻人，从水心到炬科佳苑，鹿城的安居政策一脉相承、不断迭代。2024年4月，鹿城区发布“青鹿计划”，从创新、就业、安居、健康、婚恋等多个维度服务青年，推出十大政策举措，搭建从初到、成长到扎根的全周期服务体系，目标3年内新引育40岁以下青年人才10万人以上。

未来，鹿城将继续优化城市功能，统筹推进“好房子、好小区、好社区、好城区”建设，高标准推进南郊炬科佳苑等省级青年安居试点，用“绣花功夫”把小区物业管理和便民服务做得更细，为青年人才打造一片真正可以扎根的土壤。目前，牛山片区和七都片区还有近千套公寓正在规划建设中，持续为引才留才提供支撑。

来 源：鹿城发布

原标题： 90天免租、拎包入住！鹿城上新364套精装修人才公寓

鹿城区融媒体中心记者 戴文琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com