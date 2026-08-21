潮新闻客户端 2026-08-21 09:35:28

供电公司纪检部门主动靠前监督，紧盯“打包直供+契约制”落地全流程，围绕接电办理时效、契约履行情况、服务规范落实等方面开展监督检查，为电力营商环境提质增效筑牢纪律保障。

8月19日，温州滨江置地有限公司来到国网温州供电公司鹿城供电分公司，送上一面印有“纾困解难优服务，电力为民办实事”的锦旗，对政企联合创新推出的“打包直供+契约制”供电服务模式表示感谢。依托该模式，滨江商务区同期9个项目完成电力配套一体化打包设计、分批施工，累计节约电力接入工程成本超2000万元。

滨江置地的良好体验并非个例。国网温州供电公司在鹿城区试点推行的这套供电服务模式下，越来越多的企业驶入“拿地即接电”快车道。

国网温州供电公司供图

“打包直供+契约制”供电服务模式的核心优势，在于实现接电“又快又省”。

所谓“打包”，即超前统筹、集约建设。以往，企业竞拍到土地后，需等待电力外线配套同步建设，从拿地到开发存在一定“空白期”。如今，供电公司联动鹿城区发改局、区经信局、市自然资源和规划管理局鹿城分局、区综合行政执法局、区政务服务中心及各街道（镇），建立跨部门联席工作机制，在土地出让前期就结合片区整体规划与项目潜在用电需求，提前谋划、启动电力接入外线工程的打包设计工作。做地主体按照土地开发顺序，分批次推进外部电力接入工程施工，杜绝分头建设带来的道路反复开挖、重复施工等问题，实现电力配套建设跑在土地交付之前。

所谓“直供”，即政府统一建设、直达企业红线。依据《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见》（国办函〔2020〕129号）等政策精神，明确2021年3月1日以后通过出让或划拨取得土地使用权的城镇规划建设用地范围内项目，电力接入工程费用由做地主体统一出资、统一建设，将电力外线工程一次性建设至企业用地红线。企业拿地后，无需再自行办理外线审批、承担外线施工费用，只需专注红线内受电工程建设即可直接接电投产。这种“政府建外线、企业做内线”的清晰分工，让企业从繁琐的外部协调事务中彻底解放出来，拿地至投产整体周期至少缩短1个月以上，真正做到“电等地”。

国网温州供电公司供图

这套集约化建设模式，已在鹿城区山福镇沙头工业组团、丰门街道鞋都单元等区域落地应用。截至目前，该模式已覆盖鹿城区3个重点片区共计41个地块，不仅加快企业投产速度，同时预计又可为做地主体节约电力接入成本6000万元。

“又快又省”是优化用电营商环境的关键抓手，为进一步提振企业投资信心，国网温州供电公司在“打包直供”基础上创新推出“契约制”服务，推动接电服务标准化、可视化。

以温州滨江CBD T02-09地块开发项目为例，项目业主、供电公司与做地主体三方共同签订《客户受电工程契约书》。契约书对供电公司、做地主体、后续入驻企业三方权责边界、投资划分节点、关键工作时限予以明确约定，实行全过程留痕管理，有效防范工期延误风险，把过去不确定的等待周期，转变为可预期、可管控的计划式服务。

与此同时，供电公司纪检部门主动靠前监督，紧盯“打包直供+契约制”落地全流程，围绕接电办理时效、契约履行情况、服务规范落实等方面开展监督检查，为电力营商环境提质增效筑牢纪律保障。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 助力企业“拿地即接电” 温州推出“打包直供+契约制”双轮驱动模式

作者： 夏杨晨昱 张纬舟 记者 张银燕

本文转自：温州新闻网 66wz.com