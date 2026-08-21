温州晚报 2026-08-21 09:46:47

近日，低风险理财收益波动明显增加，近一月收益甚至处于负区间，这让不少想要“稳稳小确幸”的投资者直呼“破防”。

温州网讯 “头一次看到R2理财产品亏那么多的。”近日，低风险理财收益波动明显增加，近一月收益甚至处于负区间，这让不少想要“稳稳小确幸”的投资者直呼“破防”。

多只R2理财产品近1月收益为负

长期以来，R2理财常常被投资者默认为“准存款”，因其稳健收益而备受欢迎。然而，近日，特别是7月份，低风险理财成了亏损的“重灾区”。

“我的银行理财绿了很久了，放三个月几乎零收益。”市民王女士发现，自己持有的某股份行理财公司所发R2（中低风险）级“固收+”产品最近1个月的年化收益率低至-5.86%，产品净值明显下行。王女士持有的另一家股份行理财公司“固收+”产品近一个月收益为-7%，此前积累的收益几乎全部回吐。

在社交平台关于银行理财亏损的帖子也在飙升，对于不少习惯把银行理财当作“定期存款替代品”的人来说，这种跌幅明显超出了心理承受边界。

据统计，从产品类型看，近1月收益亏损超1%的R2产品多“固收+”产品。所谓“固收+”，是指在债券、存款等固收类资产基础上，配置一定比例的权益类等资产（如股票、可转债），以增厚收益。

“这类产品虽以债券为底仓，普遍配置约5%的权益仓位，部分产品甚至叠加了可转债、REITs等弹性资产，这就让净值对市场波动的敏感度大幅提升。”一家国有银行客户经理解释说，R2级理财产品通常被定义为中低风险产品，适合风险承受能力较低的投资者，投资本金遭受损失的可能性较低，这也正是此次波动令投资者意外的重要原因。

为何突然“不稳了”

“固收+”策略变成了“固收-”，这一现象背后，跟A股市场的剧烈调整密切相关。

7月，A股深度调整叠加债市阶段性走弱，股债同步承压，直接触发了这类理财产品净值的快速下探。股市的“寒意”传导至理财市场，配置了一定比例股票、权益类资产的理财产品，净值波动明显。

据普益标准数据显示，7月“固收+”理财产品年化收益为0.47%，同比下降1.28个百分点；而纯固收类产品7月年化收益率为1.81%，波动相对较小。混合类、权益类理财产品7月年化收益则分别为-8.91%、-52.46%，回撤明显。

值得注意的是，收益出现较大回撤的R2产品，往往是权益敞口偏高的“固收+”产品。这类产品在债市和股市同时调整的环境中，净值抗跌能力较弱，风险被集中放大。

“低风险”不代表能“闭眼买”

被视为“保本神器”的理财已经不再是那个让人安心的避风港。市场正用震荡起伏给投资者上一堂昂贵的风险教育课。

业内人士提醒，投资者不能仅凭“R2”“中低风险”等标签判断产品安全性，应主动了解产品的权益仓位、底层资产构成和历史最大回撤。

在购买“固收+”产品前，首先要明确产品的权益仓位上限，确认其与自身的风险承受能力相匹配，切勿将“固收+”产品简单等同于纯固收类产品。同时，应适当拉长持有周期，通过时间来平滑短期市场波动带来的影响，并优先选择投研团队稳定、历史回撤控制表现较好的管理人旗下的产品。

来 源：温州晚报

原标题： “保本神器”不保本 低风险银行理财收益“负”了

记者 杨欣欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com