山洪灾害蓝色预警！温州这些地区需警惕
浙江水利 2026-08-21 09:47:43
浙江省水利厅、浙江省气象局8月21日7时联合发布山洪灾害预警：根据省气象台未来降雨预报，预计8月21日8时至8月22日8时，桐庐县、建德市、永嘉县、乐清市、新昌县、浦江县、磐安县、兰溪市、义乌市、黄岩区、天台县、仙居县、临海市、青田县可能发生山洪灾害（蓝色预警）。
浙江省水利厅、浙江省气象局8月21日7时联合发布山洪灾害预警：根据省气象台未来降雨预报，预计8月21日8时至8月22日8时，桐庐县、建德市、永嘉县、乐清市、新昌县、浦江县、磐安县、兰溪市、义乌市、黄岩区、天台县、仙居县、临海市、青田县可能发生山洪灾害（蓝色预警）。
请各地水利部门密切关注天气形势及雨水情变化，充分发挥山洪灾害监测预警系统作用，加强分析研判，及时向有关乡镇、村发布预警信息并按有关规定做好叫应工作，督促指导基层地方政府落实责任，加强巡查排险，必要情况下提前组织危险区群众转移，确保人民群众生命安全。
来 源：浙江水利
原标题： 山洪灾害蓝色预警！温州这些地区需警惕
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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