经济参考报 2026-08-21 10:22:26

8月20日，商务部新闻发言人何亚东在例行发布会上表示，今年前7个月，我国进口同比增长22%，保持了良好增长势头，我国自150多个贸易伙伴的进口实现正增长。这些数字背后，是中国超大规模市场潜力的持续释放，彰显中国市场的韧性和活力。

何亚东进一步介绍，一方面，主动扩大进口的政策成效显现。我国有序扩大自主开放和单边开放，推动进口潜力不断释放。另一方面，品牌活动的带动效应明显。截至目前，“出口中国”系列活动已在境内外举办超40场，近百个国家的优质产品通过系列活动平台扩大了在中国的影响力。

此前，海关总署副署长王军在国新办发布会上也表示，进口增速快于出口，对外贸增长的贡献也大于出口，促进了贸易平衡发展。王军分析，进口快速增长主要有三方面原因：一是超大规模市场是根本依托。作为世界制造业第一大国和全球第二大消费市场，我国市场广阔，潜力巨大。我国已连续17年成为全球第二大进口市场，年均增长5.1%，占全球进口份额从7.9%提升至10%左右。

二是经济运行向好是内生动力。我国经济运行总体平稳，工业生产稳中有升，市场需求有所改善，为原材料、零部件、消费品进口规模扩大提供了有力支撑。上半年，我国进口金属矿砂、电子元件分别增长22.6%和45.6%；食用油、食用水产品分别增长19.2%和24.1%。

三是主动扩大进口是必要条件。我国有序扩大自主开放和单边开放，已对63个国家实施零关税政策，举办好进博会、消博会、链博会等国际展会，为全球好物进入中国市场提供“窗口”。

展望未来，王军表示，中国大市场将释放更多消费红利和合作空间，为全球经济提供更大机遇。

何亚东表示，下一步，将坚持“政策+活动”双轮驱动，强化“出口中国”与“购在中国”“投资中国”联动，强化与进博会、消博会等重大展会协同，更好释放中国大市场的潜力，与世界共享中国发展机遇。

来 源：经济参考报

原标题： 前7个月我国进口同比增长22%

记者 王文博 实习生贺景隆对本文亦有贡献

本文转自：温州新闻网 66wz.com