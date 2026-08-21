经济参考报 2026-08-21 10:22:26

记者8月20日从2026世界机器人大会获悉，今年上半年，中国人形机器人出货量已超4万台，全球占比进一步提升至97%。在人形机器人从小批量试用加速向规模化应用迈进的同时，资本市场也向创新型企业打开大门，行业投融资热度再上新台阶。

市场分析认为，在政策支持、制造规模、实景训练和工厂采用的共同驱动下，人形机器人行业正从性能演示阶段迈向值得关注的投资周期。另外，在聚焦整机厂商的同时，传感器、执行器、减速器、工业自动化等人形机器人生态系统中的环节领域同样值得关注。

8月19日，被称作A股“人形机器人第一股”的宇树科技正式登陆科创板。同期举行的2026世界机器人大会上，300余家国内外相关企业参加，3000余件展品悉数亮相。无论是行业盛会还是资本市场，人形机器人产业都掀起了“热浪”。

在2026世界机器人大会上，宇树科技创始人、董事长王兴兴表示，具身智能领域的“ChatGPT时刻”或将在可见的未来到来，快则两至三年，慢则五到十年。当机器人能够被部署至家庭等任意陌生环境，可完成约80%的任务时，便意味着已抵达具身智能产业爆发的关键临界点。他还表示，对AI模型的投入，是目前公司资金和人力投入最大的方向。

和宇树科技一样，多家机器人企业也希望借力资本市场，加速规模化商业化进程。

今年5月，乐聚智能（深圳）股份有限公司IPO发行申请获深交所受理，这是首家选择使用创业板第四套标准申请上市的企业。该公司精准卡位人形机器人赛道，2025年实现营业收入2.58亿元，近三年复合增长率高达118.68%。公司助理副总裁任广杰对记者表示，企业在2026世界机器人大会现场展示的商服导览、零售服务、纸箱拆垛、小件上料等场景应用皆为成熟可交付的真实方案，单日可稳定运行8至10小时，具备规模化交付与落地能力，支持二次开发团队快速开发部署。

以协作机器人起家的深圳市越疆科技股份有限公司（简称“越疆科技”）已经启动“H回A”进程。7月22日，深交所官网显示，越疆科技创业板IPO项目获得深交所上市委审议通过。据悉，该企业计划通过A股上市募资约12亿元，投向多足机器人研发及产业化、人形机器人技术提升等项目。

人形机器人一级市场投融资热度同样高企。天眼查根据公开披露的融资事件统计，今年以来国内机器人相关企业共出现超过230起融资事件，比去年同期增长28.8%。

瑞银财富管理投资总监办公室大中华区股票主管李智颖认为，中国的具身智能生态系统，是一套深度融合实体产业与人工智能的技术体系。这一生态有望形成正向的投资循环，即政策推动应用场景开放，实际部署产生数据，数据进一步驱动模型和硬件迭代，而规模化制造则有助于降低成本。在此循环中，能够参与多个环节的企业更具竞争优势。

李智颖认为，2026年将以技术验证、积累数据和搭建供应链为主，而非整机厂盈利普遍出现拐点的一年。随着企业积累足够的运行数据并提升模型的泛化能力，大规模部署有望在2027年至2029年逐渐展开。

人形机器人从“演示”走向“量产交付”，也引发市场对人形机器人生态系统中关键零部件的关注。2026世界机器人大会期间，不少人形机器人整机企业通过“链式”聚集的方式，展示了模型、数据、核心部件、场景应用及开发工具等多环节的协同演进。

在机器人企业傅利叶的展区，其上下游生态合作企业奇点智控、伊塔动力、一行凌光等在现场展示了高精度“光学六维力传感器”、关节模组、数据采集头环和配套数据平台等核心成果。傅利叶相关负责人告诉记者，随着规模化部署的推进，机器人的性能提升愈发依靠模型、数据、核心零部件等协同创新，傅利叶正通过战略投资、技术协同、场景开放等方式，连接产业链上下游具有专业能力的企业，为外部创新提供进入机器人产业体系的“接口”，推动不同领域的技术能力围绕真实产品和应用需求加速验证与迭代。

中国电子学会理事长徐晓兰表示，人形机器人产业可带动精密传动、智能传感、人工智能芯片、智能软件等配套产业投资，形成覆盖研发、制造、运维、服务的庞大市场。

李智颖建议，投资者应聚焦人形机器人生态系统中的关键瓶颈，而非笼统地投资于整机厂。传感器、执行器、减速器、工业自动化、激光雷达、触觉系统，以及落地渠道成熟或内部数据生成能力强的企业均值得关注。

来 源：经济参考报

原标题： 从“上场”到“进厂” 资本加码押注人形机器人产业化前景

记者 郭倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com