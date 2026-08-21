商务部网站 2026-08-21 10:22:27

8月20日，瑞士联邦主席兼经济、教研部长帕姆兰在伯尔尼会见商务部部长王文涛，共同宣布完成中国—瑞士自由贸易协定升级谈判并签署谅解备忘录。中国驻瑞士大使钱敏坚、瑞士驻华大使马婷等出席活动。

王文涛表示，2026年1月，习近平主席向帕姆兰主席致贺电，强调中方愿与瑞方一道努力，持续扩大互利合作，推动中瑞关系不断迈上新台阶。2024年9月，中瑞双方启动自贸协定升级谈判，在双方共同努力下，历经五轮磋商，升级谈判成功完成。双方承诺将在货物、服务、投资、规则等多个领域作出更高水平双向开放，这将为两国经贸合作创造新的机遇。瑞士是中国重要合作伙伴，对华合作始终走在前列。在当前充满不确定性的国际环境下，这也展现了双方选择确定性和支持自由贸易的鲜明态度。今年是中国“十五五”规划开局之年，也是中瑞建立创新战略伙伴关系10周年，中国商务部愿同瑞士联邦经济、教研部共同落实好两国领导人重要共识，尽快完成正式签署并实施升级协定，推动两国经贸关系提质升级，更好惠及两国企业和人民。

帕姆兰表示，瑞中两国合作密切，经贸关系充满活力，瑞士政府和产业界高度重视对华经贸合作。自贸协定在两国合作中发挥了重要作用。协定成功升级是双边关系发展进程中的又一重要里程碑，将为两国企业长远发展提供更加稳定、透明、可预期的制度性保障，还释放了双方推进开放合作、自由贸易和维护基于规则的国际经贸环境的积极信号。瑞方愿以自贸协定升级为契机，同中方持续扩大贸易投资合作，不断深化创新战略伙伴关系，继续为中国企业在瑞经营提供开放、公正、非歧视的营商环境。

中瑞自贸协定于2013年7月签署，2014年7月生效实施，是我国与欧洲大陆国家签署的第一个自贸协定。这次升级谈判完成后，双方将加紧履行各自国内程序，以便早日正式签署升级议定书。

来 源：商务部网站

原标题： 中国与瑞士宣布完成自贸协定升级谈判

本文转自：温州新闻网 66wz.com