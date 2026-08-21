工业和信息化部再次批复开展卫星物联网业务商用试验
记者20日获悉，工业和信息化部日前批复浙江时空道宇科技有限公司开展卫星物联网业务商用试验，试验期为两年。这是卫星物联网业务进一步扩大向民营开放的重要举措。
商用试验期间，时空道宇可依法试点经营卫星物联网业务，依托“吉利未来出行星座（一期）”为用户提供广覆盖、低功耗、高可靠的物联网连接服务，在智慧交通、海洋渔业、能源水利等领域实现全天候、智能化的数据采集与远程交互。
卫星物联网业务是指通过卫星通信技术，为数据采集终端、穿戴设备、手持终端等各类设备，以及汽车、船舶、飞机等交通工具提供广域物联网连接的一种低速数据业务。组织开展卫星物联网业务商用试验有利于推动卫星物联网形成规模效应，构建规范有序、协同发展、优势互补、合作共赢的发展格局。此次商用试验批复有助于激发民营经济活力，支持商业航天发展，培育新质生产力，建设现代化产业体系。
下一步，工业和信息化部将统筹发展和安全，进一步优化卫星通信市场准入，强化全链条监管与安全保障，促进我国卫星通信产业高质量发展。
工业和信息化部于2025年11月启动卫星物联网业务商用试验；今年5月，批复北京国电高科科技有限公司开展卫星物联网业务商用试验，试验期为两年。
来 源：新华网
记者：周圆
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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