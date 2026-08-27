温州日报 2026-08-27 08:14:00

会议表决通过关于批准2025年市级财政决算的决议；通过《温州市市级部门预算审查监督办法（修订草案）》；通过关于同意温州市与巴西圣保罗市、匈牙利森特什市建立友好城市关系的决定；通过《关于制定〈温州市古树后备资源保护规定〉的议案》审议结果的报告；通过市经信局等重点部门2025年财政决算等。会议还表决通过有关人事任免事项，并举行宪法宣誓仪式。

温州网讯 昨天，市十四届人大常委会第三十六次会议举行第三次全体会议。省委常委、市委书记张振丰出席会议并讲话。市人大常委会主任张加波主持会议。

会议表决通过关于批准2025年市级财政决算的决议；通过《温州市市级部门预算审查监督办法（修订草案）》；通过关于同意温州市与巴西圣保罗市、匈牙利森特什市建立友好城市关系的决定；通过《关于制定〈温州市古树后备资源保护规定〉的议案》审议结果的报告；通过市经信局等重点部门2025年财政决算等。会议还表决通过有关人事任免事项，并举行宪法宣誓仪式。

张振丰指出，今年以来，市人大及其常委会带领各级人大组织和人大代表依法履职、担当作为，政治引领坚定有力，服务大局精准务实，厉行法治成效显著，民主实践彰显活力，为推动温州高质量发展作出了重要贡献。下半年是决胜全年的关键期、黄金期，要全面落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，深入实施市委“1361”思路举措，奋战三季度、跑好下半场，高质量完成全年目标任务，奋力交出“十五五”开局精彩答卷。

张振丰强调，要推动创新温州建设全面成势，持续做深做透“两篇大文章”，一体推进“一港五谷”“一区五园”等高能级平台建设，抢占人工智能、商业航天等新兴赛道，加快建设人工智能创新发展先行市、“AI示范应用第一城”，打造以“四最”为鲜明特征的一流创新生态。要攻坚经济向新向优向好，以项目投资夯实增长基础，以服务业扩能提质促进消费升级，以开放发展拓展市场空间，以“温暖营商”护航经济稳进提质。要深入实施新一轮“强城行动”，牢牢把握“两个转向”深刻内涵，聚焦强联动、强中心、强协同构建温州都市圈，提升城市青和力，推动绿色转型发展，打造宜居宜业、宜学宜游的现代化人民城市。要持续擦亮共富成色底色，围绕“富民”统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，深入落实“一县一策”，建强“县城—中心镇—重点村”发展轴，推动“土特产富”全链发展，加快推进基本公共服务一体化。要建设更高水平法治温州平安温州，深入推进涉企行政执法规范化建设，迭代升级“141”基层治理体系，深化民生领域信访问题集中治理，常态化落实“3030”闭环管控、平安夜巡等机制，抓细抓实防汛防台、安全生产工作，推动高质量发展和高水平安全良性互动。

张振丰强调，全市各级人大组织要深学细悟习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，在忠诚履职上作表率，在依法履职上强担当，在为民履职上出实效，在务实履职上走前列，加快打造全过程人民民主市域实践高地。

市人大常委会副主任、秘书长出席会议。市领导陈应许、黄阳栩和市监委、市法院、市检察院有关负责人列席会议。

来 源：温州日报

原标题： 市十四届人大常委会第三十六次会议举行第三次全体会议

凝心聚力做强“一圈一极一中心” 交出“十五五”开局之年精彩答卷

记者 郑序 林岳

本文转自：温州新闻网 66wz.com