温州推行人工智能创新发展“八个先行”

温州日报 2026-08-27 08:14:00

风口之下，温州准确把握人工智能这一“最大确定性”，在决胜未来中落子布局，全力打造人工智能创新发展先行市、AI示范应用第一城。日前，市委明确提出，温州将系统推动“八个先行”，提速打造人工智能创新发展最优生态，诚邀天下英才来温逐梦AI、共创未来。

温州网讯 “喜欢温州，这里的创新生态很好。”在中国（温州）数安港OPC生态社区，来自尼日利亚的小伙子Aniude Leo Obinna在工位上忙碌。他创办的温州鲤奥科技有限公司，近期入驻社区后已步入正轨。

从个体创业者的选择，到整座城市的脉动，温州人工智能创新发展氛围渐浓。变化背后，是清晰的时代背景与政策牵引——

国家层面系统推进“人工智能+”行动，开启中国特色智能化发展新篇章；浙江省委强调，把握好创新浙江建设正遇上人工智能这个大时代，让人工智能成为最鲜明标识、最核心支撑。

风口之下，温州准确把握人工智能这一“最大确定性”，在决胜未来中落子布局，成立市级人工智能局，构建“3412”工作体系，部署实施三年行动，全力打造人工智能创新发展先行市、AI示范应用第一城。

这一程，温州凭何先行，又向何处去？日前，市委明确提出，温州将系统推动“八个先行”，提速打造人工智能创新发展最优生态，诚邀天下英才来温逐梦AI、共创未来。

向下扎根，“先”在夯底座

建设人工智能创新发展先行市，“先”在哪里？

作为全国唯一全面承接六项国家数据基础设施建设试点的“大满贯”城市，温州已归集公共数据超1500亿条，落地54类全国性数据源。这份家底，足够殷实。

温州的另一张牌，是产业。电气、鞋服、汽车零部件、泵阀、智能装备、生命健康等特色产业集群根深叶茂，“5+5+N”现代产业体系完备，为AI落地筑牢基石。

当海量数据遇上真实产业，温州的先行一步，便有了扎实的底气。飞科电器董事长李丐腾就评价，家乡在发展人工智能上有得天独厚的优势，是AI落地最宝贵的“试验田”。

温州提出的“八个先行”，相当一部分对准夯实基础底座。

合规保障先行，解决企业“不敢用”的问题。温州将构建数据安全流通与AI产业发展的协同体系，建立数据跨域流转全过程记录和审计机制，力争成为全国AI企业合规发展“首选地”。

其次，是Token服务先行。温州正在打造的Token服务闭环生态，有望成为“取胜之匙”——上游有绿电支撑，全市清洁能源装机占比超45%，海上风电资源占全省半壁江山；中游有平台赋能，打造“词元天下”一站式服务平台，接入100余款主流大模型，注册用户突破6500人；下游有场景落地，依托温州制造业及海陆空丰富的应用场景，价值转化通道全面打开。

“要把AI能力像水电一样输送给企业。”火山引擎通用行业温州地区负责人李松泽希望能降低AI使用门槛。

温州还提出数据供给先行，畅通“数成料、料成材、材成器”数据价值链，构建“采、存、洗、标、评、用”一体化数据工场，打造全国高质量数据的重要生产地和标准输出地。

向上生长，“先”在重应用

作为制造业强市，温州“先行”的另一大底气，就是赋能各行各业的广阔场景——

鞋服+AI，搭上柔性智造的快车；新能源+AI，抓住能源数字化的赛道；眼镜嫁接AI，追赶智能穿戴的体验升级；电气嵌入AI，融入智慧能源的大网……

把“场景开放”作为先行之举，聚焦全链路商业闭环，我市开展“AI赋能万企”场景开放专项行动，推行首购首用制度，挖掘一批“小切口、能付费、可复制”项目。

场景“接得住”AI，关键还在于打通供需间的语言壁垒。温州将放大“AI行业翻译官”机制效能，把AI行业翻译官升级为闭环服务项目经理，免费为企业开展AI就绪度诊断，输出落地方案。

在模数共振先行中，温州聚焦智能电气、汽车零部件、医疗装备等特色优势行业，组建由链主企业牵头、高校院所支撑、AI技术服务商参与的“模数共振”场景创新联合体。

宇泛智能科技股份有限公司联合创始人郑东表示，将推动企业产品在市政设施、物业服务等领域落地，以本土应用培育产业生态。

向远拓展，“先”在创生态

AI时代，城市间的竞争加快转向“育场景、建生态”。

平台赋能先行，正是对这一趋势的主动回应。

中国（温州）数安港，目前已布局十大产业社区，推行“三长制”，并配套OPC生态社区。下步将引育SOPC（超级一人公司）创业形态，支持AI应用场景需求榜单、企业“微订单”向OPC社区开放。各地也在谋划产业社区，联动培育“来了不想走、走了还想来”的创业沃土。

当产业社区里的创新浓度变高，人工智能场景也慢慢从工厂、园区延伸到社区、家庭。

推动未来人居先行——走好“设施再造—中试转化—场景落地—应用赋能”四步走路径，制定住建领域场景开放清单，让温州成为“人工智能+未来人居”创新策源地、场景应用示范地、产业生态集聚地。

通过区域联动先行，温州建立全市统一的企业、模型、应用、终端“四张清单”，统筹基金、空间等资源，完善跨县域要素匹配机制，让好项目“生在数安港、长在全市域”。

AI落地的回响，吸引一批嗅到机会的年轻人追梦而来。“新生代温州青年就应该敢闯敢拼，我们这支年轻团队将继续打磨产品。”今年21岁的友学伴（北京）教育科技有限公司创始人唐言为身上透着青春的锐气。

AI创新来温州，AI创业在温州，AI应用看温州！

AI“先行路”，温州渐入佳境。

记者手记：找准风口快行一步

温州打造人工智能创新发展先行市，“先”不在追风口，而在找准自己的风口。创新拥抱AI，才能拿到未来“入场券”；产业融入AI，才能换上转型“新引擎”。关键是坚持“真场景、真问题、真付费、真复制”，让企业用得起、用得上、用了真见效。AI只有长在温州的产业土壤里，才能从展厅走进车间，从盆景变成风景。

来 源：温州日报

原标题： 当“最大确定性”遇上“最敢闯的城”

温州推行人工智能创新发展“八个先行”

记者 叶凝碧 杨世朋

本文转自：温州新闻网 66wz.com