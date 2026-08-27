学习强国温州学习平台 2026-08-27 09:04:47

近日，龙港市东海救援队获2025年度国家海（水）上搜救奖励荣誉证书。2025年，这支救援队累计完成127个救援任务，成功救助遇险群众89人。

近日，龙港市东海救援队获2025年度国家海（水）上搜救奖励荣誉证书。2025年，这支救援队累计完成127个救援任务，成功救助遇险群众89人。

在温州龙港市下水门水上训练基地，救援队队员正在进行摩托艇驾驶技巧练习。队长郑国双告诉记者：“水上救援技能不练就会生疏，因此队伍坚持常态化拉练，内容涵盖山地绳索、潜水等多项专业科目。只有平时多流汗，关键时刻才能拉得出、顶得上。”

龙港市东海救援队成立于2014年，现有队员158人，其中一线骨干86人，年龄最小的23岁。为了快速处置突发险情，队伍实行日常值班值守制度，依托队员全域分布优势实行就近救援，一旦发生落水、走失等险情，周边队员可快速抵达现场，抢抓黄金救援时间。

队员董大真就是其中一员，他从事海产品加工行业，常年坚持冬泳。2015年，一次滩涂救人经历让他深受触动，从此加入救援队，至今已坚守公益救援十余年。他笑着回忆说，每次出任务，都是干干净净出门，一身泥水回家，虽然身上脏了，但心里却特别踏实。

在队伍中，除了董大真这样的骨干力量，新队员们也在一次次实战中迅速成长。今年入队的新队员杨象谷，入队不久就参与了深夜溺水救援任务。他回忆道：“那天晚上看到群里通知，发现事发地点离家不远，我便立刻骑着电瓶车赶到现场。由于刚加入队伍，我还没有经验，就在一旁协助拉缆绳。”

救援队每月常态化开展山地攀爬速降、潜水、救援设备实操等专项训练，还承担校园防溺水宣传、消防夜间巡逻、大型活动安全保障等工作，是一支集搜、救、防于一体的综合性民间救援队伍。

温州海事局鳌江海事处副处长朱林表示，东海救援队常年无偿参与水上搜救公益事业，特别是此前在海上成功处置一起船舶搁浅事故，救助了九名船员，切实保障了人民群众生命财产安全。

面对来之不易的国家级荣誉，队长郑国双深有感触。他说，这份荣誉既是对救援工作的肯定，更是一份沉甸甸的责任。今后，队伍将继续强化实战训练，紧密配合职能部门需求和社会需求，全力做好海上搜救和安全宣传工作，守护好群众的生命财产安全。

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原标题： 127次救援、救下89条生命！温州龙港这支救援队获国家表彰

作者：文志浩 陈伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com