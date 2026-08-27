温州日报 2026-08-27 09:45:23

近日，住房城乡建设部联合国家发展改革委、国务院妇女儿童工作委员会办公室发布第三批城市儿童友好空间建设可复制经验清单，温州市东屿电厂工业遗存保护性改造项目榜上有名。

温州网讯 近日，住房城乡建设部联合国家发展改革委、国务院妇女儿童工作委员会办公室发布第三批城市儿童友好空间建设可复制经验清单，温州市东屿电厂工业遗存保护性改造项目榜上有名。这座曾为城市输送光与热的老电厂，如今因“适儿化”改造而焕发新生，作为“盘活存量场地建设研学基地”的典范，向全国输出“温州经验”。这也是继半塘公园、白鹿洲公园之后，温州儿童友好建设成果第三次获得国家级认可。

在温州核心城区，东屿电厂的红砖厂房与旧设备曾是几代人的工业记忆。在城市更新中，这份厚重的记忆如何不被尘封？改造团队给出的答案是：不抹去，巧讲述，为孩子“翻译”工业文明。

项目秉持“保护优先、适儿赋能”的理念，对3号、4号厂房的红砖立面进行了原真性修缮，并加固主体结构，连同那些锈迹斑斑的工艺流程设备也被系统修复。推开大门，当年的发电作业场景被完整还原，工业遗产不再是冰冷的废墟，而是一本可以走进去的“立体教科书”。

空间的重生不止于怀旧。厂房内部被巧妙转化为能源科普展厅、多功能发布中心和商业配套区，同时还专门增设了无障碍设施、母婴室及儿童专用卫生间。昔日机器轰鸣的车间，如今已蝶变为一个集能源科普、游乐体验与研学实践于一体的儿童友好能源博物馆。

更令空间“活”起来的是儿童视角的深度参与。馆内创新组建了“小小讲解员”志愿服务队，让孩子们从走马观花的参观者，变身为讲述工业故事、传播能源知识的“小主人”。与此同时，覆盖全学龄段的研学课程体系同步落地，将能源科学、工业历史融入互动游戏与实验。孩子们在触摸齿轮的温度、探寻光的来路时，能源演变的脉络与绿色环保的理念，也悄然根植于心。

近年来，温州市住建局紧扣“儿童优先”主线，从制度设计入手，先后编制《温州市儿童友好城市设施设计指引》《温州市儿童友好公园设计指引及评价体系》及《温州市历史文化街区“适儿化”改造更新设计指引》等系列标准，为项目建设提供清晰“导航”。在实践层面，则借力城乡风貌整治、老旧小区改造和未来社区建设，推动工业遗存、公园绿地和历史街区等多元场景加速“适儿化”转身，打造出一批有温度、有品质的友好空间。

市住建局相关负责人表示，下一步将持续深化儿童友好理念与城市更新的融合，完善政策标准体系，探索更多可复制的改造新模式，让城市建设真正契合儿童成长需求，为全国儿童友好城市创建贡献更具辨识度的“温州样本”。

来 源：温州日报

原标题： 从“点亮城市”到“点亮童心” 温州东屿电厂入选国家级“遛娃”样板

记者 邓帆慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com