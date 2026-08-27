温州聚焦七大领域探路要素市场化配置改革

温州日报 2026-08-27 10:05:28

温州将要素市场化配置改革，列入牵一发动全身重大改革清单，因地制宜、市县联动，积极探索突破路径。目前，土地、技术、人力资源、数据等七个领域17项重点改革任务正平稳推进，催生了一批可复制、可推广的经验做法。

温州网讯 要素资源顺畅流动、高效配置，是推动高质量发展的应有之义。

一年前，国务院批复同意杭甬温等10个地区开展要素市场化配置综合改革试点，期限两年。眼下，试点进程已过半。

温州将要素市场化配置改革，列入牵一发动全身重大改革清单，因地制宜、市县联动，积极探索突破路径。目前，土地、技术、人力资源、数据等七个领域17项重点改革任务正平稳推进，催生了一批可复制、可推广的经验做法。

数据要素>>>

组建AI行业翻译官 将企业需求“译”成解决方案

在浙江乐清，伊发控股集团的电气图纸设计周期，从过去的3-10天，压缩到最快90分钟。

变化背后，企业董事长郑胜友把功劳记在了一个新角色身上：AI行业翻译官。“他帮我们把模糊的需求说清楚，把技术方案落地，这个桥梁作用很关键。”他特别提到，“翻译官”建议从相对简易的JP柜设计环节分步实施，“既节省了成本，又保证了效果。”

谷澄钧是我市首批AI行业翻译官，拥有10年以上企业数字化建设经验，在深入车间、跟随技术团队跑了两周流程后，帮助企业梳理了8个具体的需求场景。其中，“图纸老大难”的破解立竿见影：返工成本降低30%，材料费节约2%-5%，年节省设计人力成本超30万元。

组建AI行业翻译官，是温州推进数据要素改革的创新之举，意在通过“翻译官”的深入走访，发现行业共性需求，形成垂类模型或解决方案。目前，我市988名AI行业翻译官累计走访企业1014家，形成合作机会简报539份。

如果说AI行业翻译官是把模糊需求翻译成清晰方案，那么数据产权登记改革，就是为数据要素搭建“制度骨架”。温州率全国之先推出的数据要素“四证联办”机制，正是实践之一。

过去，企业办理相关登记往往要多头跑、重复交材料；如今，只需提交一份申请，就能同步办理数据产权登记、数据知识产权登记、数据资产登记和数据安全合规评审四项业务。

“有了‘四证’，相当于有了数据的身份证、专利证、价值证、安全证，更容易被市场接受。”浙江东经科技股份有限公司办公室项目经理郑成章说。

聚焦数据要素改革，温州还在数据安全合规评审体系上下功夫，发布数据集合规交付指引、医疗行业数据流通合规指引、人工智能OPC合规指引等，填补行业标准空白。

“过去创业要找人做技术、做设计、做市场，现在一人一台电脑，加上AI工具，就能完成从创意到落地的全过程。”万境智能创始人苏祺恒感叹，在温州得到了创业贷款支持、人才住房补贴等，体会到较好的OPC创业政策。

土地要素>>>

创新“两限一摇”机制 破解用地“价高者得”困局

在温州市龙湾区滨海园区C609-A-9地块，地上施工已全面铺开，现场机械声轰鸣，一派热火朝天。

“厂房扩容后，我们将引进大批自动化设备，生产线效能将上一个台阶。”看着眼前景象，温州欧迪家居用品有限公司总经理郑智心怀期待。

这是全市首宗依托“两限一摇”机制出让的工业用地。全新的出让规则，让4家进入摇号环节的企业不必陷入高价之争，让拿地成本大幅下降超50%。最终，欧迪家居竞得该地块。

土地，是产业生长的土壤。温州企业工业用地需求旺盛，长期存在“有地没项目”“有项目没地”的结构性矛盾。以全国要素市场化配置改革试点为契机，温州率先试水，提出“产业准入+限地价限亩均贡献+公开摇号”供地方式，让有限的土地资源精准滴灌优质项目。

土地向谁供？让数据“说话”，凭实力准入。

温州建立了全流程数据化评价机制，对固投强度、亩均税收等核心指标逐一量化打分，并结合企业过往业绩与成长潜力进行评审赋分。得分靠前者进入“优质项目库”，从源头把牢精准供地的第一道关口。

如何供得好？不拼“钱袋子”，只比贡献值。

温州打破县域行政壁垒，企业可在全市范围内自主选地，土地要素从“就地配置”转向“择优配置”。改变“价高者得”竞价模式，设置“双限”，即限地价、限税收。“当地价、亩均税收两项指标均触及上限后，通过公开摇号确定最终竞得人。”市自然资源和规划局副局长肖晓锵说。

如何管得住？合同立“硬杠杠”，监管不断线。

温州实行“双合同”刚性管理，出让合同与投资合同同步签订、同步约束。项目从评审、开工、建设到竣工达产全程跟踪，关键节点动态预警、及时督导。严格按合同进行达产验收，不达标将依约处置，决不放水，让好项目既“落得下”，更“长得好”。

目前，温州已为786个优质项目供地1.8万亩，撬动民间资本投资878亿元，供地周期从平均6个月压缩至2个月。

技术要素>>>

首创“二次救济”模式 科技保险不再“只赔不救”

从过去不敢贷，到科技保险兜底而愿意贷，一场“保贷联动”，为南核医工科技管理有限公司新增专项科技贷650万元，让全国首单核医疗领域“医工保”项目顺利落地温州。

这一突破，得益于温州首创的科技成果转化“二次救济”机制。

何谓“二次救济”？简单说，就是科技保险不再“只赔不救”——通过“科技保险+鉴证服务”风险减量模式，实现从“成果转化前风险预警”到“救济后价值再生”的全流程闭环管理。

“我们注意到，温州高校院所转化意愿低、企业承险能力弱、科技成果夭折多，导致大家‘不敢转’。‘二次救济’模式正好为破题提供了路径。”市科技局副局长尤成勇说。

科技成果“从0.9到1”的落地，难在风险没人兜底。温州选择从打好科技保险“提前量”入手——

政策上，温州医科大学等11家试点单位购买科技成果转化类保险，试点地区给予100%保费补助；产品上，联合中国人民财产保险股份有限公司创设“二次救济”专项产品，为落地项目提供最长3年的风险保障；机制上，政府、企业、保险三方共担风险，让企业敢接手、敢转化。

然而，保险公司凭何敢为这些“临门一脚”风险兜底？关键要看承保依据。

温州发挥全国首家科技成果与知识产权鉴证评估中心作用，背靠中心全国各地科研院所、高校及基金村8000余位技术专家，为成果转化关键风险点“把脉”。

“专家会对成果转化项目进行评估评价，形成成果转化‘体检表’。”温州人保财险党委委员、副总经理徐金良举例说，“像苍南南核医工项目，经过专家评审、现场尽调、产学研资源对接，最终为项目提供800万元的风险保障。”

当这些项目出现风险信号时，“二次救济”模式便发挥作用：向鉴证中心申请二次论证，对判定仍可挽救的项目，保险机构先行赔付部分责任，结合专家二次论证报告，开展成果转化“二次救济”。目前，这一机制已成功避免“智慧安防系统”研发的终止。

要素市场化配置改革，改的是机制，活的是全局。温州将以试点为牵引，进一步完善要素市场体系和市场机制，以资源配置效率最优化、效益最大化，为高质量发展打开更大空间。

来 源：温州日报

原标题： 温州聚焦七大领域探路要素市场化配置改革

要素“活水”赋能发展新动力

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com