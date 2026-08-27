新华网 2026-08-27 10:26:13

在26日第二届世界人形机器人运动会闭幕式上，全球首个世界级人形机器人运动会全量数据集发布。这套数据集汇聚了多家机构在训练备战与正式比赛期间采集的海量真实场景操作数据，总时长超过2500小时，能够直接服务于具身智能模型的训练和研究，为更多研究机构、高校提供算法训练和场景验证的高质量数据支撑。

数据集不仅包含多视角视频影像、关节运动信息、本体状态反馈、任务执行结果等多模态时序数据，还系统采集了失败案例与边界工况、精细化意图与动作语义标签、多视角目标识别与检测标注，以及涵盖长程操作轨迹与非结构化动态扰动的完整任务记录，形成了从原始传感层、语义标注层到任务轨迹层的多层次数据体系。

第二届世界人形机器人运动会组委会相关负责人表示，把第二届世界人形机器人运动会留下的这份宝贵数据资产交给行业，让比赛的终点，成为产业进步的新起点；让赛场上产生的数据，真正走进实验室、走进企业、走进千行百业。

据悉，第二届世界人形机器人运动会由北京市人民政府、中央广播电视总台、世界机器人合作组织、亚太机器人世界杯国际理事会联合主办，来自16个国家的666支参赛队伍、2056台人形机器人运动员共进行1301场精彩对决。

来 源：新华网

原标题： 全球首个世界级人形机器人运动会全量数据集发布

记者 阳娜

本文转自：温州新闻网 66wz.com