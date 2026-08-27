新华网 2026-08-27 10:26:13

据韩联社26日报道，韩国海军25日在韩国南部海域进行国产自杀式无人机海上作战测试，两次放飞均以无人机坠海告终。

韩国海军当天在“马罗岛”号两栖攻击舰上试飞韩国国防科学研究所研发的一款中型自杀式无人机。按照测试方案，这款无人机从“马罗岛”号甲板上起飞，执行侦察任务并对两公里外高速移动的无人靶艇实施追踪与打击。

测试的第一架无人机起飞数秒后便坠海。韩国国防科学研究所当场启用第二架备用无人机，重新组装发射，但这架无人机同样在起飞数秒后坠落。

韩国国防科学研究所相关负责人说，这款无人机在进行海上测试前，已完成30余次地面飞行测试，表现稳定，但海上风浪大时，船体摇晃可能引发设备参数匹配异常，造成试飞失败。

据韩联社报道，这款无人机翼展3米，配备反电子干扰技术，可同时执行侦察、监视和打击任务。

来 源：新华网

原标题： 韩国国产自杀式无人机海上试飞失败

记者 王宏彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com