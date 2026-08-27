尼泊尔北部山洪暴发已致多人死亡 384人失联
新华网 2026-08-27 10:23:01
尼泊尔警方26日对新华社记者表示，该国北部地区发生的山洪已造成至少8人死亡。另据尼旅游委员会消息，山洪已导致384名游客失联，其中包括291名外国游客。
这是8月26日在尼泊尔努瓦果德县拍摄的受灾区域。新华社/美联
尼泊尔当地官员说，当天上午，一场大规模山洪席卷博特科西河，导致拉苏瓦、努瓦果德和塔丁3个县受灾，大量基础设施遭破坏。另据尼泊尔媒体报道，山洪已致至少16人死亡。
尼泊尔旅游委员会发布声明表示，大多数失联外国游客来自印度，还有一些人来自美国、英国、马来西亚等国。
这是8月26日拍摄的尼泊尔努瓦果德县受山洪影响的地区。尼泊尔警方26日对新华社记者表示，该国北部地区发生的山洪已造成至少8人死亡。另据尼旅游委员会消息，山洪已导致384名游客失联，其中包括291名外国游客。新华社/尼通社
尼总理巴伦德拉·沙阿当天召集内阁紧急会议，商讨救援与救灾措施。尼军方表示，已在受灾地区展开搜救，已救出12人。
受灾最为严重的拉苏瓦县官员对新华社记者表示，已接到人员失踪报告，救援工作正在全力进行中。
来 源：新华网
原标题： 尼泊尔北部山洪暴发已致多人死亡 384人失联
记者 张平
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
清积水灭蚊虫防传染病 温州市区公园筑牢蚊媒传染病防控防线社会08-26
-
全省首个500千伏“超级电力枢纽”开建！能装超400万千瓦绿电，节约土地3000亩社会08-26
-
龙湾全域寻找十大“趣拍点” 手机随手拍有机会拿2000元奖励社会08-26
-
山体滑坡压垮8间民房 平阳县山门镇人员转移成功避险社会08-26
-
防御台风“沙德尔” 文成科学调度百丈漈水库泄洪社会08-26
-
七孔全开 龙港舥艚水闸抢排预泄腾库容社会08-26
-
2小时带货农产品3万元 看温州年轻人如何在乡村“抱团生长”社会08-26
-
这个暑假学生族扎堆变美 青少年颜值消费需理性社会08-26
-
萌娃独自“夜骑” 警民接力“护航”社会08-26
-
声动园博 唱游瓯海 全民“K歌”大赛总决赛燃情夏夜社会08-26