新华网 2026-08-27 10:23:01

尼泊尔警方26日对新华社记者表示，该国北部地区发生的山洪已造成至少8人死亡。另据尼旅游委员会消息，山洪已导致384名游客失联，其中包括291名外国游客。

这是8月26日在尼泊尔努瓦果德县拍摄的受灾区域。新华社/美联

尼泊尔当地官员说，当天上午，一场大规模山洪席卷博特科西河，导致拉苏瓦、努瓦果德和塔丁3个县受灾，大量基础设施遭破坏。另据尼泊尔媒体报道，山洪已致至少16人死亡。

尼泊尔旅游委员会发布声明表示，大多数失联外国游客来自印度，还有一些人来自美国、英国、马来西亚等国。

这是8月26日拍摄的尼泊尔努瓦果德县受山洪影响的地区。尼泊尔警方26日对新华社记者表示，该国北部地区发生的山洪已造成至少8人死亡。另据尼旅游委员会消息，山洪已导致384名游客失联，其中包括291名外国游客。新华社/尼通社

尼总理巴伦德拉·沙阿当天召集内阁紧急会议，商讨救援与救灾措施。尼军方表示，已在受灾地区展开搜救，已救出12人。

受灾最为严重的拉苏瓦县官员对新华社记者表示，已接到人员失踪报告，救援工作正在全力进行中。

来 源：新华网

原标题： 尼泊尔北部山洪暴发已致多人死亡 384人失联

记者 张平

本文转自：温州新闻网 66wz.com