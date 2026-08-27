新华网 2026-08-27 10:25:09

土耳其西南部穆拉省旅游胜地费特希耶26日发生一起滑翔伞事故，造成一名土耳其滑翔伞飞行员和一名中国游客死亡。

据土耳其媒体报道，当天上午10时左右，滑翔伞飞行员阿里·克德勒与一名中国籍游客从巴巴达山起飞，进行双人滑翔伞飞行。不久，滑翔伞因不明原因坠入山间陡峭岩石区域，两人均不幸身亡。

接到报警后，救援力量赶赴现场展开搜救。事故地点地形陡峭、岩石密布，经过数小时搜救，救援人员找到两人遗体。

当天晚些时候，中国驻土耳其大使馆证实，其中一名遇难者确为中国公民。使馆已与遇难者家属取得联系，并将提供相关协助。

费特希耶位于土耳其西南部爱琴海沿岸，是土耳其著名旅游目的地，也是土耳其乃至世界知名的滑翔伞运动地点。游客通常从巴巴达山高处起飞，在山海之间滑翔，俯瞰海岸。

来 源：新华网

原标题： 土耳其发生一起滑翔伞事故 一名中国游客遇难

记者 王科文

本文转自：温州新闻网 66wz.com