中国制造，未来五年这么做！

央视新闻客户端 2026-08-27 10:38:15

8月26日，国新办举行发布会，工业和信息化部介绍了“十五五”时期加快推进新型工业化的目标任务和重点举措。未来五年，中国制造怎么干？干货全在这里！

未来五年

六大着力点已明确

“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期。工业和信息化部已锚定目标，将从六个方面全力推进：

优化产业结构：打造新兴支柱产业

统筹推进传统产业改造升级、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局。

加快打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人等新兴支柱产业。到2035年，培育100家左右示范园区、1000家左右示范企业。

推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、6G等未来产业成为新的经济增长点。

加强产业创新：催生新质生产力

加强原始创新和关键核心技术攻关，建好用好国家制造业创新中心、制造业中试平台等平台载体，引导创新资源向企业集聚，完善企业主导的产业创新生态，提升制造业创新体系整体效能。

坚持“产业出题、科技答题”，促进原始技术加快走向中试、实现规模化应用。

提升先进制造能力：智能制造+绿色制造

加快发展新一代智能制造，促进制造业“智改数转网联”。

推动工业绿色低碳转型，积极稳妥推进和实现工业领域碳达峰。“十五五”期间将培育建设500家零碳工厂。

促进先进制造业与现代服务业深度融合，加快培育平台化设计、个性化定制等新模式新业态。

培育优质企业：专精特新“金字招牌”

完善优质企业梯度培育体系，培育壮大专精特新中小企业。

打造更多专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业。

建好用好全国中小企业服务“一张网”，实施减轻企业负担专项行动，推出更多创新服务，进一步增强企业的获得感。

推动信息通信业高质量发展：6G是重中之重

加快新一代通信网、算力网规划建设，推动5G、工业互联网在重点行业规模化普及应用。

6G将是“十五五”时期的重中之重。加快6G核心技术攻关，持续开展6G技术试验、标准研制，促进6G产业成熟和生态构建，为6G商用做好准备。

提升产业治理能力：综合整治“内卷式”竞争

健全法律法规体系，推动电信、道路机动车等重点领域立法。健全产能监测预警机制，加强规划引导、产能调控、价格治理、行业自律，综合整治“内卷式”竞争，打造市场化、法治化、国际化营商环境。

三大重点领域

值得特别关注

新能源汽车：从“中国制造”到“中国名片”

近年来，我国新能源汽车产业的国际影响力持续增强，产品远销到100多个国家和地区，培育了一批具有较强竞争力的领军企业。新能源汽车已经成为中国制造的一张“亮丽名片”。“十五五”时期：

将支持重点企业加大技术攻关力度，持续提升动力电池低温适应性、耐久性，提高自动驾驶安全性、可靠性。积极稳妥推进智能网联汽车准入和上路通行试点，“车路云一体化”试点，为广大消费者提供更加绿色智能的智能网联新能源汽车产品，坚守住产品质量底线，为广大消费者负责。

将开展汽车以旧换新、新能源汽车下乡、县域充换电设施补短板试点，推动实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。同时，建立健全汽车改装管理制度，优化新能源汽车车险政策、降低维修成本，切实解决消费者后顾之忧，让消费者愿意买、放心用。

将推进汽车企业生产资质集团化管理改革，优化产业布局。加强产品创新设计准入审查和测试验证管理，严禁未经充分测试验证的产品进入市场。加大产品生产一致性监督检查力度，切实维护好消费者的合法权益，进一步规范好产业竞争秩序。

将利用好多双边国际交流机制，加大国际标准法规制定的协调力度，完善跨境物流、投融资等配套支撑，稳步推进国际贸易和投资合作，为全球汽车产业转型升级作出中国的更大贡献。

人工智能：从“能聊天”到“能干活”

近年来，我国人工智能产业活力迸发、亮点纷呈，正在为经济增长注入强劲“智能动力”。“十五五”时期，将坚持应用牵引，带动人工智能技术创新和产业发展，协同深化生态建设、安全治理和开放合作，推动“人工智能+制造”加出新速度、新高度、新成效。

供给方面，将支持研发高端训练芯片、多模态算法等关键技术，攻关类脑智能、世界模型等前沿技术，推进人形机器人、脑机接口等智能终端迭代，发展智能矿山机械、农业机械、智能医疗器械等产品，更好地满足各行各业需要。

应用方面，将分行业凝练高价值场景，探索“一业一图谱、一景一档案”的场景培育新模式。协同推进智能制造和绿色制造，让人工智能技术走进车间、产线，与工业生产、能耗和碳排放管控、资源循环利用等场景紧密耦合。针对中小企业绿色转型需求，开发轻量化部署、低成本适配、免调试易用的绿色制造智能体。

生态方面，将以高水平人工智能开源社区为载体，打造一批“人工智能+制造”优质开源项目。推动人工智能基金汇聚金融“活水”，加大投资力度。

安全方面，将开展人工智能安全风险监测、信息共享及通报处置，建好用好人工智能产品安全漏洞库。持续推进深度合成检测、模型算法安全防护、价值对齐等技术攻关，让人工智能真正为人所用、为人所控。

电子信息制造业：连续13年领跑

“十四五”期间，我国电子信息制造业产业营收规模连续13年位居工业41个行业之首，手机、电脑等重点消费电子产品产量居于全球第一，显示面板出货面积全球占比超过75%。“十五五”时期，将持续推进电子信息制造业整体跃升。

聚焦产业的难点、堵点，持续推动集成电路、服务器、新型显示等领域技术攻关突破，以整机为牵引，带动上游材料、元器件等环节适配优化，引导上下游联合攻关和设备验证，统筹推进前沿领域关键技术迭代突破，加快产业自立自强。

加速太空计算、虚拟现实、微型发光二极管（Micro LED）、硅基OLED、新型电池等产业化进程，推动电子信息产品向智能化、绿色化、融合化转型，提升让人民满意的高端电子产品供给水平。

联合相关部门推动消费电子产品在教育培训、居家养老、运动健康等场景的应用，持续开展视听系统、智能体育典型案例征集，加快消费电子产品与垂直领域融合发展，创新多元化消费场景。

充分发挥市场配置资源的决定性作用，努力营造良好产业生态。协调落实现有支持政策，加强集成电路、新型显示等领域知识产权保护与运用。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 中国制造，未来五年这么做！

本文转自：温州新闻网 66wz.com