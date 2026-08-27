中国眼谷：打造眼健康新质生产力高地

温州新闻网 2026-07-18 20:09:00

温州网讯 方寸眼球承载大健康产业，细分赛道迸发新质生产力。7月17日，“网联园博盛景？解码创新温州” 网络主题传播活动走进中国眼谷新质生产力展馆，探访这座面向全球的眼视光科技成果产业化高地，感受温州在眼健康领域科研攻关、成果转化、民生普惠的创新实践。

中国眼谷聚焦眼、视、光领域科技成果落地转化，是全国唯一集齐四大国家级科研平台的眼健康产业载体。平台打通从基础研究、产品研发、临床转化到药械评价的完整闭环，构建眼健康全链条创新体系，为入驻企业缩短孵化周期，加速创新项目产业化落地。

展馆之内，一批惠民创新成果直观展现科技向善的力量。“近视防控大数据系统” 依托眼谷企业自研软硬件，可实现 22.6 秒完成一名青少年视力筛查，每年开展两轮学生视力普查，通过多方联动大数据平台实现近视早发现、早干预。得益于这套体系，温州青少年近视率由2018年的 54.5%下降至48.8%，近视防控成效位居全省前列。一旁的“阳光教室”模拟实景，复刻模拟晨间自然光光谱的护眼灯具、无频闪显示设备、可调节课桌椅，用硬件改造守护青少年视觉健康。

针对优质眼科医疗资源分布不均衡难题，眼谷引导企业研发全套眼科远程诊疗设备系统，依托网络即可开展线上问诊，让偏远地区群众也能共享优质眼科诊疗服务。在未来卫生社区展示区，“眼科 + AI”模式搭建起百姓全身健康筛查第一道防线，设备不仅可以检测视力、屈光、眼压等眼部指标，还能够同步筛查糖尿病、高血压、脑神经衰退等全身性疾病。七大创新产品展区集中亮相一批代表国内眼健康器械、药物研发最高水准的硬核成果。

深耕眼健康产业，既是民生所盼，也是市场所向。眼睛接收人体82%的外界信息，眼健康贯穿人的全生命周期，世界卫生组织将眼健康列为影响生活质量的三大疾患之一。放眼全球，眼健康市场年消费规模达2520亿美元，国内市场规模达2200 亿元人民币，而我国人均眼健康消费仅为美国的五十分之一，市场成长空间广阔。伴随相关法律实施推进，国产替代进口的产业机遇持续释放。眼健康产业同时契合浙江省三大科创高地之中生命健康高地建设的主攻方向。

温州市将眼健康视作发展新质生产力的关键赛道，规划11平方公里空间打造集科研转化、产业集聚、文旅融合于一体的中国眼谷特色小镇。当地创新体制机制，推行龙湾区与温医大眼视光医院双理事长议事制度，配套出台眼健康产业新政二十条，为产业发展厚植政策沃土。

自2020年6月开园以来，眼谷发展势头强劲，累计入驻企业超770家，汇集56家世界 500 强、上市公司及行业头部企业。2025年园区总营收接近130亿元。平台锚定眼科装备、视觉光学、眼用材料、眼科新药、眼科医疗、未来视觉科技六大赛道，集聚博士伦、珍视明等一批代表性市场主体，落地多项全球首款、全球首创原创成果，其中就包括全球首款近视防控药物阿托品滴眼液。

立足长三角主阵地，眼谷坚持国际化布局，与多国搭建合作网络，面向全球汇聚龙头企业与高端人才，聚力攻克行业“卡脖子”关键技术，锻造眼健康领域“塔尖重器”。

本文转自：温州新闻网 66wz.com