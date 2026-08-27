新华网 2026-08-27 11:11:50

随着中国持续推进高水平对外开放，外资企业在华发展驱动力不断增强。

在安徽省合肥市，大众汽车与小鹏汽车联合研发的与众08车型第10万辆整车在大众安徽工厂下线（8月18日摄）。新华社发

随着中国持续推进高水平对外开放，外资企业在华发展驱动力不断增强。近日，日立能源（中国）有限公司在合肥全球变压器组件运营中心举行分接开关数字化新产线落成暨特高压套管项目奠基仪式上，正式对外公布在中国启动总额约3亿美元的战略投资。据悉，这是该外企近年来在华最具规模的投资项目之一。

“这项重要投资，不仅凸显中国在日立能源全球增长战略以及供应链稳定当中的重要地位，也彰显出我们对中国制造业发展前景的坚定信心。特高压套管中心投资计划，加上最新落成的分接开关数字化产线，将进一步增强特高压供应链韧性，持续助力中国新型能源体系建设，更好服务中国及全球市场不断增长的需求。”日立能源全球执行副总裁、北亚区负责人赵永占表示。

中国正依托加快建设的特高压通道，将西部绿电高效输送到东部AI和工业负荷中心；同时，积极推动“东数西算”工程，在西部、北部以及贵州等地区布局算力和数据中心基地。日立能源变压器业务单元负责人表示，和全球其他市场相比，中国为外资企业提供了广阔的市场腹地和海量的应用场景，配套齐全的产业集群和充足的工程人才储备，“全链条”的产业生态大幅降低了外资企业的综合成本。

“十五五”规划纲要明确提出，发挥标志性外资项目示范效应，引导外资更多投向先进制造、现代服务、高新技术、节能环保等领域。中国持续缩减外资准入负面清单，制造业领域外资准入限制全面清零，落实外资企业国民待遇，不断营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，为外资深耕中国吃下“定心丸”。

“作为外资企业，我们对持续深耕中国市场有坚定信心，中国市场对外资企业而言，早已不只是单纯的销售市场，更是面向全球的制造出口枢纽。”赵永占说。

如今外资在华布局正逐步从“在中国生产”转向“在中国研发、服务全球”。在吉林省长春市，奥迪一汽新能源汽车有限公司正式面向中国市场投放纯电轿车奥迪A6L e-tron，布局电动化领域；在上海市金山区，丰田落地雷克萨斯纯电研发公司，建立在华独立研发体系，146亿元新能源整车项目加快建设，持续加码中国市场。

在安徽省合肥市，大众汽车与小鹏汽车联合研发的与众08车型第10万辆整车在大众安徽工厂下线，目前大众集团在合肥已累计投资超35亿欧元，由大众汽车（中国）科技有限公司、CARIAD中国与小鹏汽车联合研发的区域控制电子电气架构——CEA架构，仅历时18个月完成从概念到量产，实现海外技术优势同本土创新能力双向融合。

“外资持续加码中国市场，核心是看中了中国市场‘量’与‘质’的双重优势，超大规模市场与消费升级机遇以及强劲的科技创新与产业升级机遇。”安徽大学经济学院金融学系主任邓道才副教授说。

随着绿色低碳、新型电力系统、算力新赛道不断扩容，中国市场将持续为外资企业带来广阔合作空间。

来 源：新华网

原标题： 外资不断对开放中国市场投下信任票

记者 王怡晴

本文转自：温州新闻网 66wz.com