新华网 2026-08-27 11:12:45

第二届世界人形机器人运动会26日闭幕。五天赛程，百余款、超两千台人形机器人同场竞技，数千小时运行数据、上万次动作捕捉被完整记录。

第二届世界人形机器人运动会26日闭幕。五天赛程，百余款、超两千台人形机器人同场竞技，数千小时运行数据、上万次动作捕捉被完整记录。人形机器人百米跑进10秒、跳出3.4米的高度，走进工厂搬运上料、酒店整理客房、超市拣货补货、应急现场处置险情等，竞技比赛多个项目成绩打破上届纪录。

8月26日，天骄队（右一）、天骁队（右二）的人形机器人在100米大型组的决赛中。新华社记者 鞠焕宗 摄 本届赛事中，多项成绩较上届实现质的飞跃：400米跑由上届1分28秒03提升至本届小型组45秒66、大型组38秒15；1500米跑从上届6分34秒40，突破到本届2分21秒64；原地跳高从上届0.95641米跃升至3.40米等。

除田径项目外，在足球、体操、举重、街舞、体育舞蹈、武术、拔河、投壶、乒乓球、自由搏击等赛项中，人形机器人也展现出别样魅力，让观众一饱眼福。

8月25日，逐星队机器人在跳高比赛中。新华社记者 孙非 摄 第二届世界人形机器人运动会组委会相关负责人表示，每一枚奖牌的诞生，都标记着人形机器人向“实用”迈进的一步。用实战来检验，以需求为牵引，这是办赛的初心使命。各赛项机器人的完成情况，也超出了很多人的预期。

据悉，本届运动会共有来自16个国家和地区的666支参赛队伍、2056台人形机器人运动员，聚焦51个赛项进行1301场对决。

来 源：新华网

原标题： 第二届世界人形机器人运动会多项纪录被破

记者 阳娜

本文转自：温州新闻网 66wz.com