新华网 2026-08-27 11:15:20

“‘十五五’期间，我们将加快发展先进制造业”“加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系”“着力提升先进制造能力”……8月26日，在国新办举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上，“先进制造”成为高频词，释放的信号清晰而有力。

先进制造业是实体经济的重要支柱。

“‘十五五’期间，我们将加快发展先进制造业”“加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系”“着力提升先进制造能力”……8月26日，在国新办举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上，“先进制造”成为高频词，释放的信号清晰而有力。

8月24日，在第二届世界人形机器人运动会，北京人形-华科联队的机器人在举重（重量级）比赛中。新华社记者 鞠焕宗 摄

先进制造业的“先”，根植于产业结构优化的沃土。

“我们将着力优化产业结构，统筹推进传统产业改造升级、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局，保持和发展好完整的产业体系。”工业和信息化部副部长辛国斌说。

推动传统产业“焕新”：深化制造业新型技术改造城市试点，强化技术创新、设备更新、模式焕新，推动传统产业智能化、绿色化、融合化发展。

加速新兴产业“领跑”：加快打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人等新兴支柱产业。

助力未来产业“生根”：推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信（6G）等未来产业成为新的经济增长点……

产业结构持续优化，正为先进制造业筑牢发展底座、积蓄后劲。

先进制造业的“先”，根基在核心技术的突破。

发布会上的一个细节令人印象深刻：折叠屏手机能反复弯折，得益于国产超薄柔性玻璃做到30微米量产，厚度仅相当于A4纸的四分之一。

“一代材料、一代装备、一代产业”的循环，背后是科技创新与产业创新的深度融合。

加强原始创新和关键核心技术攻关，建好用好国家制造业创新中心、制造业中试平台等载体，引导创新资源向企业集聚……发布会上的一系列举措，将推动创新链和产业链无缝对接，不断提升制造业创新体系整体效能。

位于重庆沙坪坝区的赛力斯超级工厂（凤凰）总装车间拍摄的即将下线的新能源汽车。新华社记者 王全超 摄

先进制造业的“先”，最终要落到制造能力的跃升上。

新能源汽车、动力电池及关键材料产量占到全球的70%以上；工业机器人年产量上升至77.3万套……一张张中国制造“名片”，标注着先进制造能力的硬核底气。

发布会上，一揽子举措致力于推动制造能力提升——

融合发展将更加深入：推进“人工智能+制造”专项行动；推动5G、工业互联网等技术在制造等领域规模化应用；促进先进制造业与现代服务业深度融合，加快培育平台化设计、个性化定制等新模式新业态。

绿色低碳路径将更加明晰：协同推进产业结构和用能结构优化、加快电气化改造和绿色能源应用、实施动力电池数字身份证管理制度等。据悉，“十五五”期间将培育建设500家零碳工厂；到2030年，废旧动力电池综合利用量力争达到百万吨级以上。

先进制造业的“先”，离不开良好的产业生态。

“我们要当好企业的‘娘家人’，落实深化改革重点任务，加强规划引领、标准规范、政策保障，深化高水平开放合作，营造良好的产业生态。”辛国斌说。

《促进中小企业发展“十五五”规划》将于近期正式发布，围绕培育优质企业、深化数智赋能、强化生产要素供给等作出系统安排，将推进中小企业高质量发展。

此外，工业和信息化部将着力提升产业治理能力水平，健全法律法规体系，健全产能监测预警机制，加强规划引导、产能调控、价格治理、行业自律，综合整治“内卷式”竞争，打造市场化、法治化、国际化营商环境。

目标已明，路径已清。中国制造正以争“先”的姿态，驰骋在新的五年。

来 源：新华网

原标题： “十五五”，中国制造业这样争“先”

策划：陈芳 记者：周圆、唐诗凝、赵怡宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com